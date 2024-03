O MAIS Lezíria está de volta à Lezíria do Tejo, com muitas atividades desportivas a acontecer durante todo o ano, nos onze municípios associados da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT).

O dia 15 de março marca o arranque da edição de 2024 do projeto, com um Torneio de Boccia Sénior e Boccia Inclusivo, que irá decorrer no Pavilhão Desportivo Municipal de Coruche.

Este ano, o MAIS Lezíria volta a dar destaque à Canoagem, com a realização de quatro atividades no rio Tejo, desde a Golegã até Azambuja, e uma etapa noturna no rio Sorraia, em Coruche.

Tal como em anos anteriores, todas as atividades são gratuitas e têm como principal objetivo promover a vida saudável na população da Lezíria do Tejo, incentivando a participação de todos, incluindo crianças, idosos e pessoas com deficiência.

De lembrar que o MAIS Lezíria é um projeto conjunto da CIMLT e dos seus onze Municípios associados – Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém.