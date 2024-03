Almeirim com nova resposta social

A Santa Casa da Misericórdia de Almeirim (SCMA) assinou, no passado dia 7 de Março, o contrato de empreitada com a ECO DEMO – DEMOLICÕES ECOLOGIA E CONSTRUCÃO SA., com vista à reabilitação do edifício César Henriques, para a conversão da infraestrutura em Residências de Autonomização e Inclusão.

Este é um investimento que rondará os 568.000 euros, sendo que 80 por cento do investimento será proveniente de apoio comunitário a fundo perdido e o restante será suportado pela SCMA com recurso a capitais próprios, benfeitores e patrocinadores.

As Residências de Autonomização e Inclusão, são uma resposta de alojamento residencial temporário ou permanente, que se destinam a pessoas com deficiência ou incapacidade, com idade igual ou superior a 18 anos, que possuem capacidade de viver autonomamente com acompanhamento individualizado, que lhes permitirá abraçar um projeto de vida autónomo e inclusivo na sociedade.

As residências priorizarão situações de enquadramentos familiares disfuncionais, situações de carência social e/ou económica, envelhecimento dos cuidadores e de outros familiares diretos, abandono por parte dos cuidadores ou ausência dos mesmos, situações sócio habitacionais precárias, promovendo a solidariedade e proporcionando aos residentes um apoio de qualidade.