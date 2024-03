Chamusca: Homem detido por violência doméstica

O Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vitimas Especificas (NIAVE), no dia 7 de março, deteve um homem 60 anos, por violência doméstica, no concelho de Chamusca.

No âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que o suspeito exercia violência psicológica sobre a à vítima, sua companheira de 60 anos. No seguimento da ação, foram implementadas medidas de proteção à vítima tendo em vista salvaguardar as suas condições de segurança e saúde. Foi dado cumprimento a um mandado de detenção e a dois mandados de busca, uma domiciliária e uma em veículo, que culminaram com a apreensão de um punhal.

O detido foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Santarém.

A violência doméstica é um crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva.

A Guarda Nacional Republicana realiza regularmente campanhas e ações de sensibilização sobre o tema da Violência Doméstica e relembra que, se precisar de ajuda ou tiver conhecimento de alguma situação de violência doméstica, participe: