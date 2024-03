Almeirinense vence prémio atribuído pela Misericórdia de Lisboa

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa atribui, anualmente, os Prémios Nunes Correa Verdades de Faria, destinados a galardoar os indivíduos de qualquer nacionalidade que, em Portugal, mais tenham contribuído pelo seu esforço, trabalho ou estudos, nas áreas do “Cuidado e Carinho Dispensados aos Idosos Desprotegidos”, do “Progresso da Medicina na sua Aplicação às Pessoas Idosas” e do “Progresso no Tratamento das Doenças do Coração”.

Na edição de 2023, o júri deliberou a atribuição de dois prémios e de duas menções honrosas.

Um dos prémios foi para Maria Carolina Sirgado Pisco dos Santos, na área do “Cuidado e Carinho Dispensados aos Idosos Desprotegidos”.



Maria é de Almeirim e é Licenciada em Serviço Social pela Universidade Católica, desenvolve há 15 anos projetos na área social, no sentido de apoiar a população idosa e os cuidadores informais.