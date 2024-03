Ricardo Catarro nomeado para melhor fotógrafo europeu do ano nos prémios BODAF EUROPE:

Ricardo Catarro está nomeado para ‘Melhor Fotógrafo Europeu do Ano’ nos prémios Bodaf Europe, sendo o único português entre os 10 nomeados ao prémio. Também os almeirinenses, Duarte Correia e Maria Salgueiro da Costa estão nomeados na categoria de ‘Melhor Videógrafo do Ano’ e ‘New Talent’, respetivamente.

Em 2023, Ricardo Catarro foi nomeado como ‘New Talent’ e este ano está nomeado na categoria principal. O fotógrafo almeirinense volta assim a ser reconhecido pelo seu trabalho na área da fotografia, mais concretamente na fotografia de casamento. Em 2022, Catarro foi também escolhido com uma das 30 Rising Stars do mundo 2022, pela Rangefinder Magazine, uma revista de Nova Iorque que é a instituição mais prestigiante no mundo da fotografia e da fotografia de casamento.

Ricardo Catarro, licenciado em Gestão de Empresas, deixou o seu emprego em 2017 para se dedicar a 100 por cento à área da fotografia. Faz fotografia de paisagem, arquitetura, produto, moda, retrato e reportagem fotográfica, mas foi na área do casamento que mais se tem destacado nos últimos anos com vários prémios a nível nacional e internacional.

Duarte Correia, natural de Almeirim, está nomeado para ‘Melhor Videógrafo do Ano’, pelo seu trabalho na área do vídeo de casamento. O almeirinense iniciou a sua atividade na fotografia e vídeo de casamento em 2014, algo que se tornou numa imediata paixão.

No seu site, Duarte revela que adora “momentos que são puros, minimalismo e experimentalismo. As minhas imagens são um reflexo de você, do seu relacionamento e da minha maneira de ver e sentir tudo isso”.

Maria Salgueiro da Costa, também natural de Almeirim, está nomeada para o prémio ‘New Talent’, a categoria de entrada que destaca os novos talentos na área de fotografia de casamento. A almeirinense estudou educação, matéria pela qual é apaixonada, mas decidiu seguir outro caminho, o da fotografia.

” Lembro-me do fascínio pelas câmeras que eu tinha em casa desde pequena. Agora, ao redescobrir esse amor, foi fácil perceber que não havia como não unir os dois, fotografia e pessoas”, destaca a fotógrafa na sua página pessoal. A sua base como educadora, de trabalhar com crianças e famílias, deu a Maria Salgueiro da Costa um “retorno” que também sente ao “fotografar as pessoas e o amor delas”.

Os prémios Bodaf Europe estão divididos em cinco categorias, duas delas principais: O melhor fotógrafo europeu do ano e

melhor casamento contado. No vídeo há duas categorias: o melhor videógrafo do ano e o melhor trailer do ano.

Bodaf Europe Convention é o maior encontro de fotógrafos de casamentos e realiza-se entre 12 e 14 de março, em Barcelona, Espanha.