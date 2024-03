O cinema está de regresso ao Cine Teatro de Almeirim e conta com três sessões no 1º fim de semana de cada mês. As sessões generalistas realizam-se às sextas-feiras e sábados à noite, e a sessão infantil ao sábado à tarde. O preço para as sessão generalistas é de dois euros e para a infantil é de um euro.

Por questões comerciais, não haverá estreias, mas será possível ver filmes com poucas semanas de lançamento. As primeiras sessões são no dia 5 e 6 de abril. ‘Soares é fixe’ é o título do filme da primeira sessão e a segunda sessão exibe o filme “Caça Fantasmas – O império do gelo”. “A sessão infantil “O panda do Kung Fu 4” é o título do filme da sessão infantil.

O regresso do cinema foi possível devido à modernização do espaço, que consistiu na atualização do sistema de som e de imagem e faz parte do projeto PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, que contou com o valor de 150 mil euros.

A aquisição do equipamento foi adjudicada à empresa Stage Concept, Lda pelo valor total de 184.787 euros através de concurso público, ficando a Câmara de Almeirim a pagar o remanescente do equipamento, no valor de cerca de 35 mil euros. A autarquia recebeu até ao momento uma verba de 19.500 euros.

Com este novo equipamento, o Cine Teatro vai voltar a ter cinema no primeiro fim de semana de cada mês, às sextas e sábados. Na sexta-feira, haverá uma sessão às 21h30. O sábado terá duas sessões. A primeira decorre às 17h30 e é dedicada aos mais novos e a segunda decorre pelas 21h30. O preço nas sessões da noite é de dois euros e a sessão da tarde custa um euro.

A empresa comercializa equipamentos e desenvolve sistemas em áreas como as comunicações cénicas, mecânica de cena, projeção, sonorização, conferências e tradução simultânea. Oferece ainda soluções integradas para projetos em áreas como teatros, auditórios, centros de congressos, casinos ou centros multiusos.

O programa europeu PRR injetou 16 mil milhões de euros no país, para mitigar o impacto económico e social da crise provocada pela pandemia Covid-19.