Gala Equestre – Noite do Tejo dia 17 maio na Arena d’Almeirim

A Santa Casa da Misercórdia de Almeirim anunciou, no final da corrida do último domingo com casa cheia, que no dia 17 de maio vai organizar uma Gala Equestre e musical.



O espetáculo vai decorrer à noite e sublinharam que quem “guardar o bilhete da corrida de toiros terá 10% desconto na Gala Equestre – Noite do Tejo!”