Ministro da Saúde inaugura nova unidade de saúde na Chamusca

Manuel Pizarro, ministro da Saúde, inaugurou na terça-feira, dia 26 de março, o novo Centro de Saúde da Chamusca, integrado na Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria desde o início de 2024.

Situado na Av. Almirante Gago Coutinho, o novo edifício, localizado num terreno cedido pelo Município da Chamusca, custou cerca de 1,3 milhões de euros, um investimento financiado em 85% por fundos comunitários, no âmbito de uma candidatura aprovada ao Programa Operacional Regional Alentejo 2020.

Ao intervir na cerimónia, a presidente do Conselho de Administração da ULS da Lezíria, Tatiana Silvestre, salientou que o órgão de gestão que representa está muito empenhado em “garantir uma integração de cuidados completa e bem-sucedida e, para isso, conta com a participação de todos os intervenientes envolvidos e também a nível da comunidade”.

Para Tatiana Silvestre, “a integração de cuidados de saúde primários e hospitalares no modelo ULS é fundamental para que seja possível prestar os melhores cuidados à comunidade e apostar na promoção da saúde”.

Por sua vez, Paulo Queimado, presidente da Câmara Municipal da Chamusca, salientou que a inauguração das instalações representa “um momento histórico para o concelho da Chamusca”, lembrando que o projeto agora concretizado é “um anseio” da população com quase duas décadas.

Ao usar da palavra, o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, enalteceu a persistência e o trabalho da Câmara Municipal da Chamusca para ultrapassar as dificuldades que foram surgindo ao longo da obra. Nas palavras do ministro da Saúde, “a Chamusca fica muito bem servida com este centro de saúde”.

Durante a cerimónia, houve espaço ainda para a assinatura do protocolo de transferência de competências do Ministério da Saúde para a Câmara Municipal da Chamusca. De acordo com Manuel Pizarro, houve 189 municípios que aceitaram esta descentralização, de um total de 201 identificados pelo Governo.