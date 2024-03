Escola Profissional do Vale do Tejo abriu as portas a alunos

A 26 de março, a Escola Profissional do Vale do Tejo (EPVT) abriu as portas a alunos do 9.º ano de várias escolas da região para o “Experimenta 10”. Este evento, composto por uma série de workshops gratuitos, teve como objetivo proporcionar aos jovens uma experiência prática e informativa sobre as diferentes áreas de formação existentes na escola, ajudando-os a tomar decisões mais conscientes sobre os seus futuros académicos e profissionais.

Durante o “Experimenta 10”, os alunos tiveram a oportunidade de participar em dois workshops ao longo do dia, um durante a manhã, outro no período da tarde, escolhendo entre os cursos profissionais Técnico/a de Multimédia, Técnico/a de Turismo, Técnico/a de Restaurante/Bar, Técnico/a de Cozinha/Pastelaria e Técnico/a de Comunicação e Serviço Digital. Cada workshop foi preparado para oferecer uma visão prática e imersiva nas habilidades e conhecimentos necessários em cada uma destas áreas profissionais, incluindo partilhas de experiências pessoais de atuais alunos da EPVT.

O evento permitiu a todos os participantes uma interação próxima com pares, professores, formadores e profissionais experientes em cada uma destas áreas, proporcionando-lhes insights valiosos sobre as perspetivas de carreira e do mercado de trabalho em constante evolução, não esquecendo as iguais possibilidades de acesso ao ensino superior. Durante a atividade, houve ainda lugar para uma visita guiada ao espaço escolar, um almoço no restaurante pedagógico da escola “Claustrum” e, finalmente, a entrega de brindes e certificados de participação a todos os presentes.

A EPVT está empenhada em oferecer oportunidades significativas de aprendizagem e orientação profissional aos jovens, ajudando-os a descobrir os seus interesses e paixões e preparando-os para um futuro promissor e gratificante. Este evento é um reflexo desse compromisso, principalmente, para com os jovens que estão prestes a tomar decisões importantes sobre as suas trajetórias educacionais e profissionais.

O sucesso desta edição do Experimenta EPVT revelou-se não apenas em termos de participação, como também na iniciativa de alguns jovens participantes em realizarem já a sua pré-inscrição na EPVT, para o próximo ano letivo 2024/2025.