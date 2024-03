Salvaterra de Magos: Detido com pulseira eletrónica por incumprimento de medida de coação

O Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial de Marinhais, no dia 27 de março, deteve um homem de 52 anos, por incumprimento de medida de coação de obrigação de permanência na habitação, controlada por pulseira eletrónica, na localidade de Marinhais, no concelho de Salvaterra de Magos.

Na sequência da denúncia do incumprimento, os militares da Guarda rapidamente encetaram diligências policiais e recolheram informações que levaram à localização do suspeito. No seguimento da ação, o homem foi detido por ter incumprido a medida de coação de obrigação de permanência na habitação, controlada por meios eletrónicos à distância (pulseira eletrónica), a que estava sujeito na sequência de um processo por roubo em 2023.

O detido, com antecedentes criminais por roubo, será presente hoje, no Tribunal Judicial de Santarém.