McDonald’s tem mais de 50 vagas para os restaurantes de Santarém

A McDonald’s está a recrutar para os restaurantes na região de Santarém e procura candidatos que pretendam desenvolver o seu talento e crescer no mercado de trabalho. A marca promove a valorização e o desenvolvimento das pessoas.

Ao longo de mais de 30 anos a McDonald’s formou líderes que cresceram com a marca em todas as vertentes, proporcionando verdadeiras oportunidades de carreira: mais de 90% dos gerentes McDonald’s começaram a sua carreira como funcionários nos restaurantes e cerca de 50% dos colaboradores da Sede da McDonald’s em Portugal iniciaram a sua carreira nos restaurantes, e ocupam hoje lugares de destaque em várias áreas da empresa, quer em Portugal quer a nível internacional. A McDonald’s inova na aposta ao desenvolvimento contínuo e dedicado dos futuros líderes.

As equipas dos restaurantes são compostas por uma grande diversidade de pessoas, com diferentes experiências pessoais e profissionais, que, juntas, reforçam a complementaridade na McDonald’s. Por exemplo, a inclusão de colaboradores com necessidades especiais nos restaurantes que faz parte da política de responsabilidade social da McDonald’s, a nível global, é o reflexo do valor da inclusão pelo qual se rege a marca.

A McDonald’s Portugal emprega hoje mais de 10.000 pessoas em todo o país, nos 200 restaurantes distribuídos de Norte a Sul do país e Ilhas. Na região de Santarém, a marca pretende recrutar mais de 50 novos colaboradores, reforçando as equipas dos restaurantes. As oportunidades estão abertas a diferentes funções, dependendo do restaurante. Entre elas: Funcionário/a, Relações-Públicas, Assistente de Gerência, de Marketing, de Manutenção ou Assistente Administrativo/a, Subgerente e Gerente de restaurante.

Ao salário de entrada e contrato de trabalho, soma-se um conjunto variável de benefícios, como a oportunidade de ter acesso a bolsas de estudo, e também seguro de saúde, prémios de mérito e desempenho que reconhecem a contribuição dos colaboradores para o sucesso da empresa. Os restaurantes McDonald’s procuram, no dia-a-dia, promover um bom ambiente de trabalho, assente na colaboração e espírito de equipa. Todos os colaboradores têm também acesso, desde início, a um plano de formação adequado à sua experiência e função, bem como a um plano de progressão que visa apoiar as equipas a alcançar os seus objetivos.

A presente vaga de recrutamento integra a campanha de comunicação da marca ‘Tens este perfil?’, com início a 26 de março, e marca presença em digital e em restaurante. O conceito da campanha personifica os vários atributos e oportunidades característicos do trabalho nos restaurantes McDonald’s.

As candidaturas podem ser feitas através do website da marca.