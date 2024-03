Instalações do Gabinete Médico-Legal de Santarém em fase final de obra

O Gabinete Médico-Legal, instalado na unidade hospitalar da Unidade Local de Saúde da Lezíria, recebeu na quarta-feira, dia 27 de março, a visita da ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, que veio conhecer as instalações que se encontram em fase final de obra.

Durante a visita, a ministra da Justiça, que está a terminar o seu mandato, manifestou o seu agrado em conseguir conhecer as novas instalações do Gabinete Médico-Legal. Salientou, também, a boa articulação entre os Ministérios da Justiça e da Saúde, que resultou na concretização deste projeto.

Por sua vez, a presidente da ULS da Lezíria, Tatiana Silvestre, destacou que, embora o atual Conselho de Administração tenha tomado posse no início do último mês de fevereiro, está completamente disponível para colaborar com o Gabinete Médico-Legal e com o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses.

A visita contou com a presença do presidente do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, Francisco Corte Real, e de Eugénia Cunha, diretora da delegação Sul do referido instituto, que foram recebidos pelo coordenador do Gabinete Médico-Legal, César Santos, pelo Conselho de Administração da ULS da Lezíria, representado pela sua presidente, Tatiana Silvestre, pela diretora clínica para os Cuidados de Saúde Hospitalares, Ana Rita Paulos, pelo diretor clínico para os Cuidados de Saúde Primários, João Soares Ferreira, pelo enfermeiro diretor, João Formiga, e pelo diretor do Serviço de Instalações e Equipamentos, Paulo Marques.