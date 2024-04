Pedro Bento lança documentário da aventura até ao campo base do Evereste (c/vídeo)

Pedro Bento lançou, no passado dia 1 de abril, o documentário ‘Kathmandu to Everest’, que conta a sua aventura da viagem de 11 dias, entre a capital do Nepal e acampamento base do monte Everest, localizado a 5.364 metros de altitude.

O atleta do concelho de Almeirim foi o primeiro português e segundo atleta no mundo, a alcançar sozinho e de bicicleta o acampamento base do Everest, numa viagem de 440km a partir de Katmandu (Nepal).

O lançamento do documentário ocorreu numa data marcante da vida de Pedro Bento, sendo que conta mais uma das suas aventuras solidárias. A iniciativa, que ocorreu em 2021, em plena pandemia covid-19, permitiu reunir perto de 3.330 euros para assegurar 10.000 refeições a crianças nepalesas desfavorecidas.

Na altura, o atleta assinalou as dificuldades desta aventura, que incluiu muitas “dificuldades, frio e sofrimento”, como por exemplo o facto de ter de transportar a bicicleta às costas “sobre pedras, escadas em rochas, pontes suspensas e caminhos intransitáveis para bicicleta” em mais de 150 quilómetros.

Pedro chegou mesmo a pedalar de noite na floresta “sem saber onde ficar e onde comer, com temperaturas negativas”, mas salienta o “privilégio de assistir a uma cerimónia de monges budistas num templo a 4.200 metros de altitude”.

No último dia, o atleta revela que apanhou a doença da altitude, que provocou “dores de cabeça, vómitos, dores no corpo, perda de apetite”, mas acabou por concluir o restante percurso comendo apenas um ‘KitKat’, em duas horas de subida, com os níveis de oxigénio no sangue a 62 por cento.

No final, Pedro Bento acabou mesmo por ser transportado para o hospital de Katmandu, devido ao estado frágil em que se encontrava.

A iniciativa de Pedro conseguiu 153 doações, no valor de 3.329,63 euros, que foram destinadas à aquisição de refeições para as crianças nepalesas, tendo suportado do seu próprio bolso todas as despesas pessoais e de viagem.

As crianças apoiadas vivem em bairros completamente degradados, em barracas de lona, no meio de lixeiras a céu aberto, na periferia de Katmandu.

O seu projeto Bakonbike, de “aventuras humanitárias”, visa, com as angariações de donativos, apoiar estes projetos.

Pedro Bento, sofreu um acidente de moto no dia 1 de abril de 2017, quando fazia o reconhecimento do percurso para uma prova de BTT que se realizava no dia seguinte.

Contra todas as previsões, não só não ficou em cadeira de rodas, como conseguiu recuperar fisicamente a ponto de voltar a uma prática desportiva que lhe tinham dito que nunca mais iria fazer.