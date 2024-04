Futalmeirim ganha mas fica fora da Taça

O Futalmeirim forçou a Casa do Benfica da Golegã à primeira derrota em casa, mas não foi suficiente para conseguir passar à próxima fase da Taça de Futsal.



O conjunto de Paulo Antunes venceu por 3-2 mas no agregado ficou 4-3 a favor da Casa do Benfica da Golegã.

“Resta-nos dar os parabéns a todo o grupo da Golegã, e dizer que nos sentimos muito orgulhosos do nosso trajeto nesta competição e da espetacular época que o nosso plantel tem efetuado, sendo competitivos em todos os jogos, sem exceção. Estamos a construir o futuro, com a equipa técnica liderada pelo nosso treinador Paulo Antunes, responsável pelos escalões Masculinos de Seniores, Juvenis e Iniciados, assim como dos Seniores Femininos, preparando mais jovens atletas no percurso até aos seniores, num projeto bastante ambicioso”, destacou o Futalmeirim em comunicado.