Carlos Alberto Moniz nos 50 anos do 25 Abril na Chamusca

No âmbito das comemorações dos 50 aos do 25 de abril, o cantor Carlos Alberto Moniz sobe ao palco do Cineteatro da Chamusca, no dia 24 de abril, pelas 21h30, para apresentar “abril será sempre amanhã”, um espetáculo que reúne canções emblemáticas que fazem parte da memória de muitos portugueses e que promete ser uma homenagem à Revolução dos Cravos, um marco histórico em Portugal.

Carlos Alberto Moniz, figura icónica da música portuguesa, destaca-se como um dos poucos artistas que viveram e cantaram os dias que antecederam o 25 de abril de 1974. Com um percurso musical marcado pela autenticidade e pela defesa dos valores de liberdade e justiça, o cantor traz ao palco uma fusão única de música açoriana, raízes culturais e um olhar atento ao presente e ao futuro.

Neste espetáculo, o cantor alia os 50 anos do 25 de abril com a comemoração dos seus 55 anos de carreira. Carlos Alberto Moniz vai partilhar o palco com o Trio de Jazz de Hugo Carvalhais, Gabriel Pinto e João Gomes e terá como convidado Pedro Branco, filho do seu amigo e homem de abril, José Mário Branco, e Silvestre Fonseca, para o acompanhar nesta viagem pelas canções de abril.

Ao longo da sua carreira, Carlos Alberto Moniz criou uma relação transversal com o público, que o acarinha pela sua música, pelo seu trabalho em televisão, nomeadamente no que diz respeito aos programas para o público infantil, assim como pelo seu trabalho na rádio com as comunidades portuguesas além-fronteiras.

Os bilhetes para o espetáculo têm um custo de 2,50€ e estão à venda na Ticketline (https://bit.ly/CarlosAlbertoMonizAbrilserásempreamanhã) e no Balcão Único do Município. Os jovens titulares de Cartão Jovem Municipal têm 50% de desconto.