Banda Sinfónica do Exército & Júlio Resende Fado Jazz apresentam “Filhos da Revolução”

A Banda Sinfónica do Exército e Júlio Resende Fado Jazz Ensemble apresentam “Filhos da Revolução”, um concerto que celebra os 50 anos do 25 de Abril, no dia 14 de abril, às 17h30, na parada da Ex-Escola Prática de Cavalaria de Santarém, local de onde partiu a coluna militar comandada por Salgueiro Maia na madrugada de 25 de Abril de 1974 em direção a Lisboa.

Com arranjos para banda sinfónica e quarteto de Jazz realizados a partir do mais recente álbum do reconhecido pianista e compositor, este espetáculo de fusão simboliza a riqueza musical portuguesa e evoca um dos acontecimentos mais marcantes da nossa História recente.

A entrada gratuita. O levantamento de ingresso no Posto de Turismo, entre os dias 8 e 13 de abril. Entrada mediante apresentação de ingresso, só até às 17h15. Entrada após as 17h15 – sem ingresso, por ordem de chegada, até ao limite de lugares. Entrada para o espetáculo pela Porta de Armas.

Foto: Jorge Velez