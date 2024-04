Calor: Temperaturas podem chegar aos 30 graus

As temperaturas máximas vão subir ao longo desta semana e podem mesmo chegar aos 30 graus no próximo sábado, dia 13 de abril. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas estão “bastante acima da média para época do ano”.

No concelho de Almeirim, é esperado um aumento da temperatura máxima a partir de quinta-feira, com os termómetros a chegar aos 28 graus e a subir gradualmente até aos 30º Celsius no sábado. As mínimas também sobem e vão rondar os 12 e os 14º celsius a partir de quinta.

Segundo explica a meteorologista, Mara João Frada, a massa de ar frio que está atualmente no continente vai ser substituída gradualmente por uma massa de ar quente, tropical: “Vamos ter a imposição de uma corrente de leste que vai trazer a circulação de ar tropical, afetando Portugal continental. Estão previstas temperaturas acima da média superiores a 10 graus, com exceção do Algarve”.

De acordo com Maria João Frada, esta situação de tempo quente acima da média para a época do ano vai manter-se pelo menos até domingo.

A partir de domingo, é esperada uma estabilização da temperatura máxima para os 26º.