Cinco detidos por furto em estabelecimento comercial

O Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial de Benavente, no dia 11 de abril, deteve em flagrante quatro mulheres e um homem, com idades compreendidas entre os 23 e os 61 anos, por furto em estabelecimento, no concelho de Benavente.

No âmbito de uma denúncia por estar a ocorrer um furto em estabelecimento comercial, os militares da Guarda deslocaram-se de imediato para o local tendo surpreendido os suspeitos enquanto os mesmos iniciavam a fuga numa viatura. No seguimento da ação os militares da Guarda conseguiram abordar e deter os suspeitos, bem como recuperar os bens acabados de furtar do interior do estabelecimento comercial.

No decorrer das diligências policiais, foi possível apurar que os cinco suspeitos estavam no interior do estabelecimento comercial em horário de funcionamento, colocaram diversos artigos de decoração, cosmética e alimentares dentro de sacos, que perfaziam um valor de 325€, sem efetuar o pagamento e tentaram a fuga do local.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Benavente.