Comemorações dos 50 anos do 25 de Abril com várias iniciativas no concelho de Almeirim

O concelho de Almeirim vai comemorar os 50 anos do 25 de Abril de 1974 com diversas iniciativas na cidade e nas freguesias do concelho. Homenagens, exposições, concertos, folclore, passeios, torneio de pesca e futebol são algumas dos eventos que poderá assistir e participar ao longo dos próximos dias.

25 de Abril em Almeirim

A Assembleia Municipal de Almeirim organiza um conjunto de atividades comemorativas dos 50 anos de regime democrático, entre os dias 19 e 25 de abril. Para esta celebração foram convidadas várias instituições do concelho.

As festividades na cidade iniciam no dia 19 de abril, com a exposição dos “50 anos de Democracia”, com trabalhos realizados por utentes do CRIAL, do Lar do Centro Paroquial de Bem Estar Social de Almeirim e Agrupamentos de Escolas de Almeirim e de Fazendas de Almeirim. A inauguração está agendada para 11h30, na igreja do Divino Espírito Santo “Escolas Velhas”.

Pelas 21h30, decorre o sarau histórico “Memórias de Abril”, com temas musicais de intervenção, para celebrar a liberdade, interpretadas pelo artista Mário Figueiredo, com intervenções de Álvaro Joaquim Ribeiro (Exército); José Sardinheiro (Marinha) e Artur Galinha (Força Aérea), no auditório da Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval.

No dia 24 de abril, o Cine Teatro de Almeirim recebe, pelas 21h00, o espetáculo “50 anos de Democracia”, com intervenções cénicas e momentos musicais do CRIAL, do Clube das Artes, Movimento Palco e Secção de Dança 20kms Almeirim.

No dia 25 de abril, está marcada a habitual a sessão ordinária da Assembleia Municipal de Almeirim, que conta com a atribuição de distinções honoríficas do Concelho de Almeirim, concedidas pelo Município, pelas 20h00, no Cine Teatro de Almeirim.

25 de abril em Fazendas de Almeirim

A freguesia da Fazendas de Almeirim comemora os 50 anos do 25 de Abril de 1974, com várias iniciativas ao longo do dia.

No dia 25 de abril, pelas 7h00 decorre o Torneio de Pesca CAP Ribatejo, na Barragem dos Gagos.

Pelas 10h00, o largo do Centro Cultural será o palco das várias iniciativas, com a partida do passeio de motos e motorizadas, organizado pelo Grupo Motard Aceleras da Charneca e Marcha das Fazendas de Almeirim. Pelas 11h00, decorre a atuação do Rancho Folclórico Infantil de Fazendas de Almeirim, seguido às 12h00 pela atuação da Banda Marcial de Almeirim, chegada do passeio de motos e motorizadas e atuação de Benedita Calisto, Inês Policarpo e Banda.

Pelas 16h30, inicia a atuação do Rancho Folclórico da Velha Guarda de Fazendas de Almeirim e pelas 17h30, segue-se a atuação do FIFCA (Polónia e França).

O Fazendense organiza, ao longo do dia, o Torneio de Futebol “25 de abril”.

Em Paço dos Negros, às 11h00, há futebol na ADCR, pelas 11h30 atuação da Banda Marcial de Almeirim, no Café da Hortência e passagem do passeio de motos e motorizadas. Por fim, pelas 16h00, atuam o Rancho Folclórico de Paço dos Negros e atuação- ADCR e os grupo do FIFCA (Polónia e França).

Em Marianos, às 11h00, atua a Banda Marcial de Almeirim, no Largo do Retiro da Ponte. Pelas 15h30, ocorre a atuação do Rancho Folclórico Infantil de Fazendas de Almeirim e a festa termina com matiné com o DJ Cremalheira, pelas 16h30.

A organização promete sopas, bifanas, venda artesanato e velharias.

25 de Abril na Raposa

A freguesia da Raposa comemora os 50 anos do 25 de Abril de 1974, com várias iniciativas ao longo do dia.

Pelas 9h30, a Junta de Freguesia irá distribuir cravos pela Aldeia Jardim, seguindo-se a atuação da Banda Marcial de Almeirim e o hastear da bandeiras pelas 10h30.

Durante a tarde, com início pelas 15h30, o largo da Junta de Freguesia recebe uma Gala de Folclore Internacional. Estarão presentes os ranchos folclóricos da Polónia, de França, da Grécia e o Rancho folclórico Os Camponeses da Raposa. Esta iniciativa está integrada na programação do FIFCA.