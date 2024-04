Matias Pedro é vice-campeão

No passado dia 14 de abril, o Centro de Karate Amicale de Almeirim, esteve presente no Campeonato Regional Centro Sul da Federação Nacional de Karaté Portugal (FNK-P), em Póvoa de Santa Iria, com três atletas do Dojo de Benfica do Ribatejo.

O campeonato recebeu cerca de 400 atletas da região Centro Sul, com o intuito de fazer o apuramento dos 8 melhores classificados em cada categoria, para o Campeonato Nacional de Karaté da FNK-P.

Matias Pedro, pelo 2º ano consecutivo, conquistou mais um lugar de pódio neste campeonato. Desta vez destacou-se como Vice-Campeão. Grande competidor do concelho de Almeirim, em Kumite Iniciado – 44 Kg, com vários pódios nacionais, segue para o Campeonato Nacional como Vice-Campeão na sua categoria. “Uma vitória bastante justa e competente, que nos leva a acreditar que pode lutar pelo título nacional”, destaca o clube.

Duarte Jordão, outro atleta que já nos habituou aos pódios em torneios nacionais, não ficou nos três primeiros lugares, mas conquistou um honroso 5º lugar em Kata Infantil Masculino, apurando-se assim para o Campeonato Nacional.

Carlota Baptista, uma atleta do nosso concelho com um histórico de pódios nacionais bastante positivo, representou da melhor forma na categoria de Kata Infantil Feminino, mas infelizmente não conseguiu ficar apurada.

O Campeonato Nacional decorre no próximo fim de semana de 27 e 28 de abril, em Ponte de Sor com as participações dos atletas Matias Pedro e Duarte Jordão.

“Queremos também salientar e agradecer a colaboração da CMA, onde nos cedeu uma sala do Pavilhão Municipal de Almeirim, para conseguirmos preparar os nossos atletas para as respetivas competições”, concluem os dirigentes.