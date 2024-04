Três detidos por furto de viatura e para cumprimento de pena de prisão efetiva

O Comando Territorial de Santarém, através do Destacamento de Trânsito (DT) de Santarém, no dia 15 de abril, deteve dois homens, de 37 e 49 anos, e uma mulher de 30 anos, na autoestrada n.º 1 (A1), no concelho de Torres Novas.

No âmbito da operação “RoadPol – Velocidade”, os militares da Guarda detetaram um veículo que circulava em excesso de velocidade na autoestrada n.º 1 (A1), e quando foi dada ordem de paragem ao condutor do veículo, o indivíduo não obedeceu e colocou-se em fuga.

No seguimento da ação, os militares da Guarda conseguiram intercetar a viatura quando esta saiu da A1 e os três ocupantes colocaram-se em fuga apeada, no entanto, foram intercetados pela GNR momentos depois. Após diligências policiais foi ainda possível apurar que o veículo no qual seguiam tinha sido furtado no distrito de Viseu e ostentava matrículas falsas, motivo que levou à sua apreensão.

Dois dos indivíduos, uns dos homem e uma mulher, foram detidos e constituídos arguidos por furto de veículo e viciação de matrículas, e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Torres Novas.

Os militares da Guarda apuraram ainda que sob o suspeito de 49 anos havia um mandado de detenção pendente, pelo que foi detido e conduzido ao Estabelecimento Prisional do Montijo para cumprimento de pena de prisão efetiva de um ano e oito meses, a que havia sido condenado.

A ação contou com o reforço da valência Territorial de Torres Novas, de Salvaterra de Magos, do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Torres Novas e Núcleo de Investigação Criminal em Acidentes de Viação (NICAV) de Santarém.