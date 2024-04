Palestra “Forças Armadas – Organização e ação no mundo atual” no Cine Teatro de Almeirim

O grupo disciplinar de História do Agrupamento de Escolas de Almeirim promove no próximo dia 23 de abril, pelas 10h30, a palestra “Forças Armadas – Organização e ação no mundo atual”, que decorrerá no Cine Teatro de Almeirim.

Os oradores presentes nesta iniciativa são o Coronel António Marcos de Andrade, Representante da Equipa do Referencial de Educação para a Segurança Defesa e Paz – Instituto de Defesa Nacional, e o Major Fábio Cruz – Representante do Regimento de Apoio Militar de Emergência.

A palestra, no âmbito das disciplinas de História e de Cidadania e Desenvolvimento, no tema Defesa, Segurança e Paz, destina-se aos alunos do Ensino Secundário (10º, 11º e 12º anos) das áreas de Humanidades, Economia e Artes.

A atividade conta, também, com a colaboração da Câmara Municipal de Almeirim e do Presidente da Assembleia Municipal de Almeirim.