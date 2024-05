7º Festival Scout Sopas em Fazendas de Almeirim

O Agrupamento 1186 de Fazendas de Almeirim promove mais uma edição do Festival Scout Sopas, o próximo dia 11 de maio, pelas 18h00, no largo do Centro Cultural de Fazendas de Almeirim.

A iniciativa conta com a presença e atuação do Rancho Folclórico Infantil de Fazendas de Almeirim, da banda “Indecisa, Oficina Musical” e do Dj 9 Leaf. A organização preparou ainda insufláveis, artesanato local, porco no espeto e a saborosa e variada sopa.



A entrada tem o valor de sete euros e inclui uma tigela relativa ao 7º Festival Scout Sopas e um copo reutilizável. A iniciativa pretende angariar fundos para o Agrupamento 1186 de Fazendas de Almeirim.