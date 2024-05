Leonor Pinho com pódio na 3ª etapa do Circuito Regional de Teqball

A almeirinense Leonor Pinho conquistou o 3º lugar em doubles femininos na 3ª etapa do ANTEQ TOUR 24, Circuito Regional de Teqball, que decorreu no passado dia 1 de maio, no Pavilhão da Ex-Escola Prática de Cavalaria, em Santarém.

Este evento, que contou com a participação de 41 atletas para disputar 4 categorias, foi um verdadeiro sucesso. O ANTEQ TOUR 24 é um Circuito Regional que permite a participação de todos os clubes e atletas dos distritos de Santarém, Leiria, Coimbra, Castelo Branco e Viseu. Além disso, em todas as etapas, a organização pode atribuir um máximo de seis convites a atletas fora destas regiões, o que contribui para a diversidade e competitividade do torneio.

O Vitória Clube de Santarém teve a honra de ser o anfitrião desta etapa, marcando assim o regresso do eclético clube scalabitano à modalidade após uma longa ausência. Apesar de ser um Circuito Regional, Santarém viu em ação vários atletas internacionais e detentores de títulos de Campeões Nacionais, elevando assim o nível desta etapa.

O destaque desta etapa vai para o jovem Martim Vasques, dos “Caixeiros” de Santarém, que com apenas 15 anos conquistou o primeiro lugar em duas categorias. Martim brilhou na categoria de Singles ao bater na final o experiente Filipe Rodrigues, de Abrantes, num jogo equilibrado que só foi resolvido com recurso ao 3º set. Na categoria de Doubles, Martim subiu novamente ao lugar mais alto do pódio, formando dupla com o colega de equipa Dima Shevchuk, internacional ucraniano. A dupla teve que superar a forte concorrência da dupla Campeã Nacional, Luis Santos e João Pinheiro, também dos “Caixeiros”.

Noutras categorias, as Campeãs Nacionais, Ana Marques e Carla Couto, de Sintra, brilharam na categoria de Doubles Femininos ao vencerem a dupla internacional ucraniana, Nastia Terekh e Iryna Dubytska, dos “Caixeiros”. Na categoria de Mixed Doubles, Ana Marques, de Sintra, e Luis Santos, dos “Caixeiros”, levaram a melhor, na Final, sobre Carla Couto (Sintra) e João Pinheiro (“Caixeiros”), garantindo a vitória.

Após o sucesso desta etapa, o Circuito Regional faz agora uma pausa para dar lugar à primeira etapa do Circuito Nacional de Teqball 24, que terá lugar no dia 11 de Maio em Sintra.

Classificações Finais:

Doubles Masculinos – Quadro Principal

1º Martim Vasques e Dima Shevchuk

“Caixeiros” de Santarém

2º Luis Santos e João Pinheiro

“Caixeiros” de Santarém

3º Kiko Corte-Real e João Rodrigues

“Caixeiros” de Santarém

Doubles Masculinos – Quadro Complementar

1º Sérgio Lopes e Diogo Jesus

“Caixeiros” de Santarém

2º Tiago Rodrigues e Duarte Sobral

Teqball Abrantes

3º Rodrigo Taveira e Rafa Pio

Footevolution

Singles Masculinos – Quadro Principal

1º Martim Vasques

“Caixeiros” de Santarém

2º Filipe Rodrigues

Teqball Abrantes

3º Gonçalo Reis

“Caixeiros” de Santarém

Singles Masculinos – Quadro Complementar

1º Diogo Oliveira

Leiria

2º Tiago Rodrigues

Teqball Abrantes

3º Pedro Neto

T10 Sports Culture Setúbal

Mixed Doubles – Quadro Principal

1º Ana Marques e Luís Santos

APSNT Teqball Sintra e “Caixeiros” de Santarém

2º Carla Couto e João Pinheiro

APSNT Teqball Sintra e “Caixeiros” de Santarém

3º Nastia Terekh e Dima Shevchuk

“Caixeiros” de Santarém

Mixed Doubles – Quadro Complementar

1º Carolina Clemente e Carlos André

“Caixeiros” de Santarém

2º Vera Pina e Filipe Rodrigues

Teqball Abrantes

Doubles Femininos

1º Ana Marques e Carla Couto

APSNT Teqball Sintra

2º Nastia Terek e Iryna Dubytska

“Caixeiros” de Santarém

3º Leonor Pinho e Carolina Clemente

“Caixeiros” de Santarém