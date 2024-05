Programas CANGURU e IMPACTO JOVEM

Os projetos CANGURU e IMPACTO JOVEM estão a ser dinamizados pelos Serviços de Educação do Município da Golegã, e estão programados para começar já este fim de semana, dia 11 de maio.

Os SÁBADOS CANGURU vão acontecer no segundo sábado de cada mês, sendo o primeiro, dia 11 de maio direcionado para crianças a partir dos 4 anos e respetivas famílias, os próximos poderão atingir faixas etárias diferentes.

As atividades estão já planeadas até ao final do ano: 11 de maio Caça ao Tesouro no Equuspolis, 8 de junho Gincana das Famílias no Jardim do Pombalinho, 13 de julho Aquazumba em Família nas Piscinas da Azinhaga, e 10 de agosto Piquenique ao Luar no Jardim de S Caetano, são para já as mais próximas.

É objetivo do programa CANGURU promover a confiança e autoestima, trazendo tempo de qualidade em família, dando bem-estar e aceitação relativamente às crianças.

Os pais e crianças ao terem atividades em conjunto vão conseguir funcionar e comunicar melhor. Pretende-se ainda garantir comportamentos proativos e promover a comunicação, fatores essenciais para o desenvolvimento das crianças. Estas atividades também pretendem contribuir para o desenvolvimento cognitivo, motor, emocional e social das crianças que terão que superar diversas tarefas para chegar ao fim. Outro aspeto é facilitar e promover a demonstração de sentimentos e afetos entre as famílias, praticar atividades intergeracionais, permitindo do a vivência de novas experiências que facilitem o alargamento e as perspetivas de futuro dos indivíduos e famílias.

As inscrições estão a decorrer, sendo o número de participantes limitado, devem ser feitas mediante formulário próprio ‘online’ ou em caso de dificuldade no Equuspolis.

Simultaneamente, a autarquia da Golegã lança o IMPACTO JOVEM, programa de voluntariado sem retribuição económica, dirigido a jovens dos 13 aos 30 anos, que disponham de algum tempo livre e possam colaborar em pequenas tarefas pontuais,

nomeadamente durante a realização dos Sábados CANGURU. No final o jovem obtém um certificado de participação, que pode ser incluído no seu currículo. Com a sua inscrição, que deve ser feita ‘online’ ou no Equuspolis, fica ainda a fazer parte da bolsa de voluntariado da autarquia.