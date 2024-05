É hoje: Toiros nas ruas da Chamusca

A Chamusca está em festa até ao próximo domingo, dia 12 de maio, com a Semana da Ascensão, o evento que agrega todas as paixões culturais e gastronómicas da região, que reúne anualmente milhares de visitantes e envolve todas as freguesias e associações/instituições do concelho.

A decorrer desde o passado sábado, 4 de maio, o evento mais importante do concelho atinge o seu expoente máximo hoje, Quinta-feira de Ascensão, 9 de maio, feriado municipal, com a tradicional Entrada de Toiros, onde os toiros percorrem a artéria principal da vila desde o Areal até à Centenária Praça de Toiros.

É neste dia que a vila da Chamusca recebe milhares de aficionados, que vêm em busca da emoção de ver passar os toiros e vivenciar um espetáculo verdadeiramente mágico e único, numa onda de entusiasmo e de emoção, que se traduz numa recriação de outros tempos, numa época em que a população esperava a chegada dos toiros bravos, que eram trazidos da charneca e das ganadarias para a vila, para a tradicional corrida de toiros em Quinta-feira de Ascensão ou para trabalharem nas lides do campo. Nessa altura eram estes animais que puxavam as charruas para lavrar as terras. O dia em que estes animais chegavam era sempre um momento alto e emocionante no concelho. Recorde-se que a Chamusca tem desde há muitos anos uma grande tradição ligada à tauromaquia, sendo que os primeiros registos que existem remontam ao séc. XVII.

Neste dia, festejam-se também os dons da terra, com a Tradicional Apanha da Espiga, nos campos da região. A tarde é marcada pela tradicional corrida de toiros (18H00) na centenária Praça de Toiros da Chamusca.

O dia começa de amanhã bem cedo com a Apanha da Espiga (08h00) nos campos do Concelho, segue com a Celebração Religiosa Bênção dos Bens da Terra e dos Animais (junto à Igreja Matriz) (10h00), com o cortejo tradicional pela avenida principal (11h00), com Entrada de Toiros (12h00) e a Degustação Gastronómica da Confraria da Espiga (13h30), no Parque Municipal. À tarde, a centenária Praça de Toiros da Chamusca recebe a tradicional Corrida de Toiros Mista (18h00).