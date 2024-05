Tenente-General Maia Pereira promovido a vice-chefe do Estado-Maior do Exército

O Tenente-General Paulo Emanuel Maia Pereira, natural de Almeirim, tomou posse como vice-chefe do Estado-Maior do Exército, substituindo no cargo o Tenente-General Francisco Xavier Ferreira de Sousa. A Cerimónia de Tomada de Posse decorreu na quinta-feira, 9 de maio, na Sala D. Maria II do Museu Militar de Lisboa (MML).

Depois da assinatura do Termo de Posse e da imposição do Escudo de Armas ao Tenente-General Maia Pereira, o chefe do Estado-Maior do Exército, General Eduardo Mendes Ferrão, na sua intervenção, afirmou a sua plena convicção de que a “irrepreensível carreira, de progressiva experiência adquirida e de posturas pautadas por uma extraordinária dedicação e um elevado espírito de missão, aliadas às qualidades pessoais e profissionais que possui”, asseguram a confiança para o cabal cumprimento do importante cargo de vice-chefe do Estado-Maior do Exército.

A anteceder este evento, decorreu, na Sala da Grande Guerra do MML, a Cerimónia de despedida do vice-chefe do Estado-Maior do Exército cessante, Tenente-General Xavier de Sousa, na sequência da sua passagem à situação de reserva, tendo o Comandante do Exército expressado que “todos temos de estar gratos por termos tido a oportunidade de privar com um grande Homem, que praticou os mais nobres valores e virtudes militares, de uma generosidade e humildade ímpar, que colocou sempre os interesses do coletivo à frente dos seus”.

O Tenente-General Maia Pereira, ingressou na Academia Militar em 1981, no Curso de Infantaria, foi promovido ao atual posto em 25 de maio de 2023 e, até à data, desempenhava o cargo de Comandante das Forças Terrestres.