Equipa comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos da ULS da Lezíria assinala seis anos

A Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos (ECSCP) da Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria assinalou esta terça-feira, dia 14 de maio, seis anos de existência. Neste período, foram acompanhados 800 doentes e respetivas famílias/cuidadores, o que na prática duplica (em média), o universo de utentes acompanhados, prolongando a necessidade de cuidados às famílias também no período de luto.

Na sua missão, a ECSCP combina “cuidados de proximidade, humanizados e cientificamente rigorosos, visando proporcionar ao doente e família a melhoria da qualidade de vida, pelo alívio do sofrimento”. “As muitas cartas de agradecimento recebidas ao longo destes anos, expressam, sobretudo, o sentimento de segurança que as famílias atribuem à acessibilidade e à forma como a equipa se compromete na relação de ajuda. Este retorno positivo tem sido visto por todos os elementos da equipa como gratificante e motivador da coesão”, sublinha Catarina Esparteiro, médica que coordena a ECSCP.

De acordo com a equipa, a experiência acumulada e o investimento na aquisição de competências e formação especializada dos seus elementos, possibilitaram que esta equipa se transformasse numa referência para muitos profissionais que procuram desenvolver e aprofundar a sua formação prática e teórica, pré e pós-graduada com a ECSCP.

Além do trabalho assistencial, a ECSCP presta consultoria a todas as equipas de saúde das unidades dos Cuidados de Saúde Primários, às equipas das Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI) e similares, bem como às equipas da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), dentro da área de influência da ULS Lezíria, que abrange nove concelhos, numa área geográfica de cerca 3.500 km². Nestes seis anos percorreram-se cerca de 84.000 km, equivalente a duas voltas à Terra.

Na sua trajetória de crescimento e consolidação, a equipa tem procurado contribuir para a formação e para a produção de conhecimento nesta área de cuidados. Promoveu diversas ações de sensibilização, atividades formativas internas e externas dirigidas a profissionais da área da saúde e social, e participou em estudos e eventos científicos. Em 2023, iniciou a dinamização trimestral de um DEATH CAFÉ, atividade que se insere no movimento das Comunidades Compassivas, contribuindo, deste modo, para a literacia na área dos Cuidados Paliativos.

Para celebrar o seu sexto aniversário, a equipa propôs à Escola Superior de Saúde de Santarém (ESSS) a realização de um workshop intitulado “Lançar uma semente”. Este evento ocorreu no dia 13 de maio e contou com a participação ativa de meia centena de estudantes do curso de licenciatura em enfermagem.

“À ESSS e a todas as Instituições que têm apoiado o desenvolvimento da área dos Cuidados Paliativos, o nosso agradecimento pela disponibilidade e colaboração. A ECSCP deseja num futuro próximo, com o apoio da ULS da Lezíria, poder alargar a sua área de atuação em regime assistencial, com o reforço de recurso humanos da equipa, e continuar a contribuir para a formação dos diversos profissionais de saúde, de forma a tornar a realidade dos Cuidados Paliativos acessível a todos os que dela necessitam”, destaca a coordenadora ECSCP.