‘Almeirim, Vila Régia’ revela a história de Almeirim num período controverso

Almeirim, Vila Régia – Nos séculos XV e XVI, é o título do mais recente livro da autoria de Eurico Henriques apresentado na tarde de sábado, dia 18 de maio, na Igreja do Divino Espírito Santo, em Almeirim.

Iniciada em 2009, esta obra é um documento que revela a história da cidade de Almeirim num período envolto nalguma controvérsia, deixando de lado o “diz que disse”, conforme referiu o professor Eurico na apresentação.

Desmistificar histórias que vão correndo de boca em boca, ao longo dos tempos, e que acabam por ser aceites pela comunidade como facto histórico, foi o grande trabalho de investigação que o autor levou a cabo, ao longo de mais uma década.

“Não coloquei nada na obra que não pudesse ser comprovada por documentos”, disse, documentos que são referenciados e apresentados na obra. Um “trabalho necessário e urgente” como referiu a ex-colega e amiga , Gracinda Oliveira, para se fazer a História de Almeirim e do País.

Com a sala cheia, esta sessão contou com a participação de colegas e amigos – Rui Batista, Gracinda Oliveira e Eduardo Ribeiro que testemunharam a sua amizade e a preocupação em “ser verdadeiramente um historiador” em todos os trabalhos que empreende. Duas das suas quatro filhas, Eurica e Eleonora, deram os seus testemunhos sobre o pai e leram mensagens das duas irmãs, ausentes no estrangeiro e dois poemas de autores locais. O presidente da autarquia, Pedro Ribeiro, lembrou o seu tempo de aluno do professor Eurico e ressaltou a importância da história para uma percepção do futuro.

No fim, foi lançado um desafio à autarquia para a realização de uma exposição sobre Almeirim neste período com a apresentação de todos estes documentos e demais material de valor histórico

Com 500 páginas, o livro é uma edição de autor e para se adquirir, a encomenda terá de ser feita junto do autor.