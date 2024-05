Assembleia Municipal de Almeirim distingue atletas do concelho

A Assembleia Municipal de Almeirim homenageou no dia 25 de abril, como já é habitual, as Medalhas de Mérito Desportivo, Grau Ouro, aos atletas do concelho que se distinguiram nas suas modalidades no último ano. Os seguintes atletas foram os homenageados este ano:

João Guilherme Isabelinha Fernandes

João Guilherme Isabelinha Fernandes, tem 14 anos de idade, reside em Cortiçóis, Benfica do Ribatejo e frequenta o 8ºano no Agrupamento de Escolas de Almeirim. No seu gosto pela modalidade, destacam-se como principais conquistas na Pesca Desportiva:

4º lugar no Campeonato Nacional de Juvenis – Água Doce em 2023;

1º lugar de setor /27th Coarse Angling Youth Championship U15 em 5 de agosto de 2023;

3º lugar na prova individual setor/27th Coarse Angling Youth Championship U15 em 6 de agosto de 2023;

2º lugar na prova geral para Portugal/27th Coarse Angling Youth Word Championship U15 em 6 de agosto de 2023;

João Carlos Neves Anunciação

João Carlos Neves Anunciação, com 17 anos de idade, nasceu a 24 de janeiro de 2007, natural e residente da freguesia de Fazendas de Almeirim. Frequenta o 11ºano e pratica a modalidade de ciclismo, destacando-se alguns resultados.

Anterior ao ano de 2022 teve várias vezes o título de vencedor entre os quais Campeão regional de benjamins de estrada e Campeão regional de iniciados de estrada.

Na época 2023 representando o GDM, no escalão de cadetes:

Foi o vencedor da camisola da Montanha em Toulouse-França e representou Portugal no Festival Olímpico da Juventude em Maribor, Eslovénia.

Neste mesmo ano de 2023, entre várias classificações destacam-se oito atribuições de primeiro lugar onde se incluem o 1º classificado na taça de Portugal de cadetes e o 1º lugar no Campeonato Nacional de CRI.

Representou ainda Portugal no Festival Olímpico da Juventude na Eslovénia.

No presente ano já conta como 1º classificado na Taça do Algarve e 2º classificado no Troféu da cidade de Fafe.

Tomás Monteiro Castelo e Silva

Tomás Monteiro Castelo e Silva conta com 17 anos de idade e reside em Almeirim.

Frequenta o 11ºano do Curso Profissional Técnico de Comércio e pratica Taekwondo desde a sua infância. Considera ser um atleta disciplinado e dedicado em tudo o que faz.

Esta disciplina tem permitido alcançar:

Em 2016 dois 1º lugar no Open de Sintra e de Lourosa;

Em 2017 o 1º lugar Open de Canedo;

Em 2018 dois 1º lugar no Open de Sintra e de Canedo;

Em 2019 registou dois 2º lugar no Open de Sintra e de Canedo, o 5º lugar no Open de Valongo e o 2º lugar no Campeonato Nacional;

Em 2022 o 2º lugar no Campeonato Nacional e o 1º lugar da Taça de Portugal;

Em 2023 foi marcado com o 3º lugar no Open de Sintra, o 3º lugar no Campeonato Regional e o 1º lugar no Campeonato Nacional.

Destacam-se ainda participações internacionais e classificações por Espanha e Bélgica.

Maria Francisca Laudácias de Almeida Azevedo Moniz

A Maria Francisca Laudácias de Almeida Azevedo Moniz tem 16 anos e vive em Almeirim. Frequenta o 10º ano em Ciências e Tecnologia.

Revela ser muito apaixonada pelo Taekwondo, dedicando-se todos os dias para alcançar os seus objetivos. Esta dedicação tem-lhe permitido registar vários resultados desportivos:

Em 2016 o 1º lugar Open de Canedo;

3º e 2º lugar Seixaliadas em 2016 e 2017 respetivamente;

Em 2018 o 1º lugar Open de Sintra e o 2º lugar Open de Canedo;

2019 0 1º lugar Open de Sintra e o 3º lugar Open de Canedo;

2022 o 3º lugar Open de Sintra e o 1º lugar no Campeonato de Portugal;

Em 2023 o 1º lugar Open de Sintra, vice-campeã regional e Campeã Nacional.

A registar ainda os resultados desportivos internacionais em 2023 e a participação no Campeonato Europeu Júniores na Estónia.

Sofia de Oliveira Labau Mota Santos

Sofia de Oliveira Labau Mota Santos, tem 16 anos e vive em Almeirim. Frequenta o 11º ano em Ciências e Tecnologias no Agrupamento de Escolas de Almeirim.

A Sofia refere que o taekwondo é a sua vida e considera ser uma atleta persistente, que luta pelos seus objetivos independentemente das dificuldades que possa sentir em algum momento.

Apresenta resultados desportivos nacionais e internacionais.

2º lugar e 1º lugar Open do Canedo em 2017 e 2018 respetivamente;

Em 2019 o 1º lugar Open de Valongo e 1º lugar Open de Canedo e Campeã Nacional de cadetes;

Em 2022 o 3º lugar no Campeonato de Portugal e em 2023 Campeã Nacional de Juniores.

Nas classificações internacionais obtidas destacam-se o 1º lugar Open Internacional de Sintra nos anos de 2017, 2018, 2019 e 2023. Em 2022 o 1º lugar Open Internacional de Pontevedra.

Conta ainda com participações e resultados desportivos em Andaluzia, Bélgica, Holanda e Bélgica.

Patrícia Alexandra Santos Grilo Salgueiro

Patrícia Alexandra Santos Grilo Salgueiro tem 18 anos e reside em Almeirim.

Concluiu entre 2020/2023 o ensino secundário o Curso Profissional de Técnico Comercial.

A Patrícia caracteriza-se como uma atleta persistente, dedicada e disciplinada, capaz de enfrentar todos os obstáculos para alcançar os objetivos na modalidade de taekwondo.

Obteve vários resultados desportivos, nacionais e internacionais, tendo tido nestes últimos a participação no Open em Andaluzia, Badajoz, Espanha, Luxemburgo, Bélgica e Portugal.

Nos resultados desportivos nacionais:

1º lugar no Campeonato Portugal em 2017 e em 2019 e 2º lugar em 2018;

Dois 1º lugar em 2019 no Open Canedo e de Valongo;

No Open de Sintra Júnior em 2022 obteve o 1º lugar e ainda em 2022, o 3º lugar da Taça do Embaixador Sénior;

Em 2023 o 1ºlugar Open de Sintra Sénior, o 1º lugar Open Sintra sub21, Campeã Regional Sénior e Campeã Nacional Sénior.

Filipa Isabel Rafael Bastos

Filipa Isabel Rafael Bastos, natural de Almeirim, tem 24 anos. Concluiu o Mestrado Integrado em Engenharia Biomédica.

Tem tido um percurso notório no taekwondo, reconhecendo-se como uma atleta determinada e focada em alcançar os seus objetivos.

Apresenta resultados desportivos desde 2012 em provas nacionais e internacionais e conta também com a atribuição de 3 prémios: Prémio Tagusgás “Jovens com Gás” 2015, Esperança Olímpica e Atleta de Alto Rendimento do IPDJ.

Nos resultados desportivos nacionais regista 16 classificações onde se destaca:

Campeã nacional de cadetes 2013;

Campeã nacional júnior 2015;

Campeã nacional júnior 2016;

Campeã nacional sénior 2022/2023;

Campeã nacional sénior 2023/2024 e Campeã nacional universitária 2024.

Nas participações internacionais obteve diversas classificações, passando por Espanha, Holanda, Alemanha, Bélgica e Luxemburgo.

José Miguel Veríssimo Rodrigues

José Miguel Veríssimo Rodrigues, nascido em 1 de março de 2007, tem 17 anos de idade e reside em Almeirim.

O José Rodrigues considera-se ser “um jovem apaixonado pelo desporto” desde os primeiros passos que deu aos 6 meses na Natação em Almeirim. Ao longo dos anos, desenvolveu uma profunda ligação com várias modalidades desportivas desde a natação ao futebol e ao ténis. Cresceu sob a orientação e inspiração do seu pai e seu treinador dedicado.

A determinação, compromisso e uma busca constante pela excelência têm sido os pilares que moldaram a sua jornada desportiva. O seu percurso no desporto é também uma jornada de crescimento pessoal, aprendizagem e superação contínua.

Com uma mentalidade orientada para o sucesso, enfrentou desafios e conquistou vitórias em diferentes escalões e competições, marcando presença tanto a nível nacional como internacional.

Foi com 4 anos que ingressou na Escola Municipal de Ténis em Almeirim e a título individual, aos 6 anos, começou a participar em torneios sociais e na competição oficial em torneios federados.

Foi por volta dos 9/10 anos que ultrapassou a fase regional do plano nacional de deteção de talentos e daí em diante, a sua ascensão no panorama do ténis juvenil regional e nacional tem sido cada vez mais notada.

Obteve inúmeras vitórias em torneios, tendo sido destacado em 2019 com o título de Jogador Revelação do Ano pela Associação de Ténis de Leiria. Em destaque os inúmeros títulos de Campeão Regional de Singulares e Pares Masculinos no escalão de sub14 e sub16 e foi, consecutivamente, apurado para o Masters Nacional que engloba apenas os 8 jogadores com melhor ranking Nacional.

No ano de 2022 obteve excelentes resultados em torneios internacionais e foi no passado 2023 que obteve resultados de mérito nacional e internacional tendo conseguido ser o no1 nacional do ranking de sub16 e ser Campeão Nacional de Pares Mistos no escalão de sub18. Já em 2024, atingiu duas finais de torneios nacionais, nível A, na vertente de singulares.