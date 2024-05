Santarém acolhe VIII Encontro de Internos de Medicina Geral e Familiar da Lezíria

Subordinado ao tema “Novos desafios em Medicina Geral e Familiar da Lezíria (MGF)”, decorre nos dias 24 e 25 de maio, na Casa do Campino de Santarém, o VIII Encontro de Internos de Medicina Geral e Familiar da Lezíria.

Na cerimónia de abertura do encontro, que teve lugar ontem, a presidente do Conselho de Administração da ULS da Lezíria, Tatiana Silvestre, destacou que, desde que o órgão de gestão que dirige tomou posse, tem sido prioritário conhecer as várias unidades de Cuidados de Saúde Primários (CSP) que integram a ULS, sendo evidente a “qualidade do trabalho e dos projetos desenvolvidos”.

“Os cuidados de saúde primários assumem um papel crucial em várias áreas, entre as quais a prevenção e a saúde materna. É importante que a comunidade tenha noção que a ULS da Lezíria tem uma excelente equipa de CSP”, mencionou, realçando que os cuidados de saúde primários devem ser procurados numa fase aguda da doença.

“Devemos preservar e colocar as áreas de cuidados de saúde primários e hospitalares a conversar porque essa é uma das grandes funções da integração das ULS. Estamos a dar passos nesse sentido e espero que todos os que aqui estão contribuam para que esse objetivo seja concretizado”, acrescentou.

Durante a abertura, o diretor clínico para os cuidados de saúde primários da ULS da Lezíria, João Soares Ferreira, destacou a atualidade do tema escolhido para o encontro, na medida em que enquanto ULS recém-criada tem sido um desafio. “Este encontro já tem oito anos e foi um dos grandes pilares para o que são hoje os objetivos da ULS”, sublinhou, lembrando que desde o início que o evento se constituiu como um local de partilha entre cuidados de saúde primários e cuidados de saúde hospitalares.

Quer a presidente do Conselho de Administração da ULS da Lezíria , quer o diretor clínico para os cuidados de saúde primários finalizaram as suas intervenções com um agradecimento aos jovens médicos pelo trabalho que desenvolvem, assim como pela organização do evento.

A abertura contou ainda com as intervenções de Tatiana Bento, presidente da Associação dos Médicos Internos da Lezíria (AMIL) de Medicina Geral e Familiar, de Cristina Nobre, diretora do Internato Médico de Medicina e Geral da ULS da Lezíria, de João Costa Lopes, presidente do Conselho Sub-regional da Ordem dos Médicos, e de Alfredo Amante, com o pelouro da Saúde na Câmara Municipal de Santarém.

Após a cerimónia de abertura, seguiu-se uma atuação do Coro Rouxinóis da Lezíria (médicos da AMIL).