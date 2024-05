Iran Costa, Leo & Leandro e Tanya nas Festas de Santo António na Raposa

Iran Costa, Leo & Leandro e Tanya são o grande destaque das Festas de Santo António, que se realizam entre dia 7 e 13 de junho, na Raposa.

No dia 7 de junho, a inauguração está marcada para as 20h00, com o hastear da Bandeira Nacional, seguindo-se a recolha das Fogaceiras pela tocata do Rancho Folclórico “Os Camponeses da Raposa”, que atua logo de imediato, pelas 21h30. Às 21h30, sobe ao palco Tanya e as suas bailarinas e termina, pelas 23h45, com baile, de José Godinho.

No dia 8 de junho, a festa continua com a banda “Cosmos”, pelas 21h00, e a animação continua pela noite dentro com o DJ Rasilmar. O dia 9 de junho, inicia-se logo pela manhã, 09h30, com um passeio de motas. Pelas 17h00, é celebrada a eucaristia. Haverá ainda, pelas 21h45, um espetáculo de Leo & Leandro. A noite fecha com a música de DJ Matcho.

No dia 10 de junho, Jorge Paulo traz o seu baile, pelas 21h15. Iran Costa, o grande nome destas festas inicia o seu espetáculo pelas 22h30. Pelas 00h00, decorre o tradicional fogo-de-artifício, preso e no ar, e o baile continua com o Jorge Paulo.

A festa encerra no dia 13 de junho, com uma alvorada pelas 06h30, um peditório pela freguesia, pelas 09h30, ao som da Banda Marcial de Almeirim. O pároco Bruno Filipe celebra a missa solene pelas 18h00, seguindo-se de uma procissão, em honra do Santo António.