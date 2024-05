José Garrido é o novo presidente do Rotary Club de Almeirim

José Garrido vai tomar posse como presidente do Rotary Club de Almeirim, no próximo dia 7 de junho, na cerimónia festiva de Transmissão de Tarefas, que se realiza no Restaurante O Aviador.

Antes da cerimónia de Transmissão de Tarefas, os elementos do Rotary Club de Almeirim vão proceder à habitual plantação da Árvore da Amizade, que terá lugar pelas 19h00, na Rua Paul Harris, em Almeirim.

A passagem do mês de junho para o de julho marca, anualmente, a mudança de todos os mandatos de Rotary, desde o presidente de “Rotary International” (RI) ao presidente de cada clube. No Rotary Club de Almeirim, clube criado em 2003 e apadrinhado pelo Rotary Club de Santarém, o Conselho Diretor cessante, fará a passagem de testemunho ao novo Conselho Diretor presidido por José Garrido, numa transição que não significa ruptura completa com o passado, antes uma continuidade da dinâmica do Clube.

O lema do novo ano rotário – A Magia do Rotary – proposto pela presidente do Rotary International, a norte-americana Stephanie Urchick, surge no sentido de levar os rotários a reconhecerem e ampliarem o poder que a organização tem de salvar vidas, criando magia a cada projecto concluído, a cada dólar doado e a cada novo associado.

Outro dos objectivos propostos para o novo ano é o da procura de um equilíbrio entre a continuidade e a mudança e a continuação do trabalho em prol da paz. Nesse sentido, a presidente do Rotary International planeia a realização de uma conferência presidencial da paz em 2025 com o tema “Curando um mundo dividido”.

Na Assembleia Internacional que marcou a apresentação do novo lema rotário, a presidente do Rotary International também ressaltou a necessidade de equilibrar a continuidade e a mudança, apelando à realização de mudanças positivas e à adopção dos princípios de diversidade, equidade e inclusão nos clubes.

O movimento rotário surgiu como resposta às desigualdades sociais e na expectativa da construção de uma sociedade mais solidária, quando quatro homens decidiram juntar as suas capacidades profissionais e colocá-las ao serviço da sua comunidade. O advogado Paul Harris, o comerciante Silvester Schielle, o engenheiro Gustavus Loehr e o gráfico Harry Ruggles acabariam por fundar na cidade de Chicago, em 1905, o primeiro clube rotário – o Rotary Club de Chicago.

O sucesso do movimento rotário levou à sua expansão pelo mundo inteiro, tendo chegado a Portugal em 1926 com a formação do Rotary Club de Lisboa, por iniciativa e apadrinhamento do Rotary Club de Madrid.

Quase cento e vinte anos depois, o trabalho desenvolvido pelo Rotary Internacional continua na ordem do dia, destacando-se o programa para a erradicação da Poliomielite e, muito recentemente, o empenho e actuação que permitiu enfrentar a Covid-19 em regiões com poucas ou nenhumas estruturas para o efeito. São ainda de recordar as milhares de pequenas instalações de captações de água colocadas à disposição de pessoas para quem este recurso era muito escasso ou insalubre, os milhões de consultas materno-infantis que permitem poupar vidas de crianças e mães, sem esquecer a preparação e formação de líderes locais para o reconhecimento da importância do papel da mulher, ou a presença e a acção em locais de catástrofe. No campo diplomático, e tendo como objetivo a construção da Paz no Mundo, destaca-se o papel do Movimento Rotário na elaboração da Carta da ONU ou no lançamento da Carta dos Direitos do Homem e da Criança, que teve reconhecimento mundial na sua classificação como parceiro da ONU e da UNESCO e ainda a importância do empenhamento rotário no estabelecimento de pontes de diálogo que levaram à assinatura dos acordos israelo-palestinianos de Camp David.

O Rotary Club de Almeirim, fiel aos princípios fundadores, apoia as campanhas nacionais e internacionais promovidas pelo movimento rotário, destacando-se a nível local o apoio à formação de jovens, através da atribuição de Bolsas de Estudo e Prémios artísticos e literários, aos apoios à saúde e à luta pela sustentabilidade ambiental, que envolvem profissionais e jovens a partir dos 14 anos , organizados em Clubes Rotários, Rotaract, Interact, além da organização de clubes parceiros que englobam voluntários não rotários, os NRDC (Núcleos Rotários de Desenvolvimento Comunitário).