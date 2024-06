A Associação 20 kms de Almeirim anuncia que está de volta para mais uma edição da noite mais colorida do ano em Almeirim, a Al Cor Race & Fun 2024 – Borrego Leonor & Irmão.

É no dia 3 de agosto com partida e chegada ao Centro Coordenador de Transportes, em Almeirim. As inscrições já estão abertas e com preços promocionais disponíveis.

lap2go.com/al-cor-race-fun-2024

As crianças até 10 anos têm oferta da inscrição e Kit, mas é obrigatória a inscrição no site.