Startup Santarém recebe visitas de estudo do ISLA Santarém

A Startup Santarém, incubadora de empresas gerida pela NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém acolheu, nos dias 22 e 29 de maio, visitas de estudo do ISLA Santarém – Instituto Superior de Gestão de Administração de Santarém, numa iniciativa que pretendeu fomentar o espírito empreendedor dos estudantes de ensino superior.

Com o objetivo de proporcionar aos estudantes um conhecimento aprofundado sobre o funcionamento de uma incubadora de empresas e fomentar o espírito empreendedor dos alunos, o ISLA Santarém solicitou a realização de visitas de estudo de alunos de licenciatura à Startup Santarém, incubadora de empresas gerida pela NERSANT, fruto de uma parceria com o Município de Santarém.

As visitas de estudo aconteceram nos dias 22 e 29 de maio, com a participação total de cerca de 50 alunos do ISLA Santarém. A iniciativa iniciou com uma visita guiada às instalações da Startup Santarém, onde os alunos tiveram a oportunidade de conhecer o espaço e compreender o modelo de funcionamento da incubadora.

Seguiu-se a realização de uma sessão de fomento do empreendedorismo, onde a equipa de apoio à criação de empresas da NERSANT conduziu uma sessão de trabalho dedicada ao fomento do espírito empreendedor, com vista a inspirar e capacitar os alunos, oferecendo-lhes ferramentas e conhecimentos essenciais para a criação e desenvolvimento de negócios inovadores.

De referir que a realização destas visitas de estudo aconteceram no âmbito do protocolo recém-assinado entre a NERSANT e o ISLA Santarém, que prevê a promoção da cooperação entre ambas as entidades nos setores da educação, formação e emprego, numa iniciativa que pretende aproximar a academia do tecido empresarial da região.