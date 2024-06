Dois indivíduos encapuzados assaltaram na madrugada desta quarta-feira, dia 5 de junho, a Agriloja de Almeirim.

Segundo apurou O ALMEIRINENSE, terão entrado por uma janela lateral do estabelecimento e no já interior do edifício furtaram cinco caixas registadoras. O valor total do furto não foi revelado.

O Núcleo de Investigação Criminal da GNR esteve a recolher prova no local, para apurar os suspeitos deste assalto.