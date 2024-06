O II Torneio do Centro de Karaté Shotokan de Benfica do Ribatejo, que se realizou no passado fim de semana, 1 e 2 de junho, reuniu 143 atletas de 19 clubes de norte a sul do País, no pavilhão de Benfica do Ribatejo.

Segundo a organização, o número de inscrições superou as expectativas e tornou o torneio com uma excelente composição e competição acima da média.

O objetivo deste torneio era dar ao karatecas participantes um experiência mínima de competição.