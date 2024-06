Coruche celebra montado de sobro e cortiça na Feira Nacional de Agricultura

A 11 de junho, o município de Coruche está em destaque na 60.ª Feira Nacional de Agricultura (FNA24), que decorre de 8 a 16 de junho de 2024 no Centro Nacional de Exposições (CNEMA), em Santarém, com um programa imperdível e repleto de experiências, subordinado ao tema “Montado de Sobro e Cortiça de Coruche: Territórios de Equilíbrio Natural”. Provas de vinhos, enchidos e queijos, doçaria tradicional, artesanato ao vivo e showcooking são atrativos que esperam os visitantes, num dia dedicado a provar a riqueza dos sabores e das tradições de Coruche, reforçando a importância dos montados no equilíbrio natural e na pecuária extensiva. O dia culmina com o sorteio de experiências e noites de alojamento em Coruche.



Com abertura às 10 horas e encerramento às 22h30, o stand de Coruche na 60.a Feira Nacional de Agricultura e 70.a Feira do Ribatejo, este ano dedicada ao tema “Uma Força da Natureza: Pecuária Extensiva”, dá mais uma vez a conhecer o turismo e a gastronomia da região, não faltando momentos dedicados à tradição, à gastronomia, aos vinhos e aos produtos da Capital Mundial da Cortiça. O Dia do Município de Coruche, que marca presença no espaço da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), dinamizado pelos 11 municípios associados (Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém), tem como tema central o equilíbrio natural do montado de sobro e cortiça, lembrando que, no caso da pecuária extensiva, os montados oferecem

alimento a bovinos, suínos, ovinos e caprinos, sendo que, nos montados de Coruche, os animais seguem os instintos e percursos ancestrais das grandes manadas, o que contribui para o equilíbrio e a preservação dos ecossistemas.

O programa de Coruche arranca desde logo às 10 horas com mostras e provas de doçaria tradicional, vinhos, enchidos e queijos tradicionais, azeite, pães de sabores e pão tradicional – sabores de Coruche em foco ao longo de todo o dia,

com provas realizadas de hora a hora, permitindo a degustação contínua de iguarias locais que demonstram a riqueza e a diversidade gastronómica do Concelho. No mesmo período, os artesãos coruchenses Arlindo Pirralho e Felisbela Coutinho estão in loco a demonstrar a perícia dos seus labores. Arlindo Pirralho trabalha em miniaturas de cortiça, com arte e técnica que pode ser testemunhada ao vivo – um trabalho singular que representa a emblemática

tradição coruchense do artesanato em cortiça. Já Felisbela Coutinho, com o projeto Bonecas Belitas, dedica-se à arte da trapologia, juntando ou reaproveitando tecidos, dando-lhes nova utilidade com recurso a técnicas manuais. Também ao longo de todo o dia estão abertas as candidaturas ao passatempo “Coruche, Território de Equilíbrio Natural”, no qual os visitantes se podem inscrever para sorteio de experiências e noites de alojamento em parceiros locais. A revelação dos premiados ocorre pelas 22 horas, proporcionando aos contemplados experiências únicas de imersão nos predicados naturais e culturais de Coruche.

Além das irresistíveis iguarias de Coruche, está prevista, pelas 16 horas, a prova de vinhos Quinta da Arriça, que apresenta o seu vinho branco Reserva 2022 Coruja do Montado, Medalha de Ouro no 4.o Concurso Enológico Cidades do Vinho, em 2024, num momento de celebração da excelência vinícola de Coruche, proporcionando aos participantes a apreciação de um vinho premiado pela sua excelência. Mais tarde, às 19 horas, acontece a muito esperada sessão de showcooking pela mão do chef Ricardo Sousa, que apresenta como entrada tripa de arroz à moda do Couço e como prato principal uma desconstrução interpretada de Comer de Carne, numa cuidada demonstração culinária que pretende destacar a riqueza dos ingredientes locais, oferecendo uma experiência gastronómica única. A oferta turística diferenciada e a agenda de

eventos do Concelho não deixam de estar em permanente destaque, com brindes e informações sempre disponíveis para visitantes e aventureiros. O programa encerra em alta, às 22 horas, com o sorteio do passatempo “Coruche, Território de Equilíbrio Natural”.

O Dia de Coruche na FNA24 promete ser uma celebração vibrante de cultura, gastronomia e tradições locais de um território por descobrir, dinâmico e em constante evolução que não perde de vista a herança do passado como ponto

de amplificação de um presente que constrói sólidas pontes para o futuro.

Durante os nove dias de certame, os visitantes podem explorar na FNA o setor agrícola português em todas as suas vertentes, incluindo maquinaria, equipamentos, serviços, fatores de produção e também produtos agroalimentares resultantes de boas práticas agrícolas. O evento é também célebre pelas tasquinhas, pelos restaurantes tradicionais e pela animação, com destaque para as largadas de toiros e as provas equestres, a música popular e os grandes concertos. Coruche inspira mais uma vez em Santarém.