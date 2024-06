Visite a Lezíria do Tejo na Feira de Agricultura

A Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) volta a participar na Feira Nacional de Agricultura, que decorre de 8 a 16 de junho, no Centro Nacional de Exposições, em Santarém.

Na Nave A “Prazer de Provar”, a CIMLT dinamiza mais uma vez, em conjunto com os onze Municípios associados, o stand intermunicipal da Lezíria do Tejo, onde os visitantes podem conhecer o turismo e a gastronomia da região, com animação garantida.

Os Dias do Município estão distribuídos da seguinte forma:

– 8 de junho – Dia do Município de Rio Maior

– 9 de junho – Dia dos Municípios de Almeirim e de Alpiarça

– 10 de junho – Dia do Município de Salvaterra de Magos

– 11 de junho – Dia dos Municípios de Coruche e da Golegã

– 12 de junho – Dia do Município do Cartaxo

– 13 de junho – Dia do Município da Chamusca

– 14 de junho – Dia do Município de Santarém

– 15 de junho – Dia do Município de Benavente

– 16 de junho – Dia do Município de Azambuja

A animação no stand da CIMLT vai acontecer da seguinte forma:

DIA 8 DE JUNHO – DIA DO MUNICÍPIO DE RIO MAIOR

Ao longo do dia

– Promoção turística

– Provas do pão e enchidos de Rio Maior

DIA 9 DE JUNHO – DIA DOS MUNICÍPIOS DE ALMEIRIM E DE ALPIARÇA

MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

Stand CIMLT

– 13h00 – Degustação de Sopa da Pedra

– 18h30 – Associação Cultural e Etnográfica Gentes de Almeirim – Showcooking e Degustação de Arroz Doce de Almeirim

Ao longo do dia

– Adega Cooperativa de Almeirim – Provas de Vinho

– Caralhotas de Almeirim – MovAlmeirim – Padeira D.ª Emília Caldeira

Nave C – Palco

– 11h00 – Rancho Folclórico Os Camponeses da Raposa

– 12h00 – Rancho Folclórico Universidade Sénior de Almeirim

– 14h00 – Rancho Folclórico Infantil Almeirim

– 15h00 – Rancho Folclórico de Fazendas de Almeirim

– 16h00 – Grupo de Dança e Dramatização Arco-íris – Centro de Recuperação de Almeirim

– 18h00 – Rancho Folclórico de Paço dos Negros

– 20h00 – Rancho Folclórico de Benfica do Ribatejo

– 20h40 – Revolution Dance Studio – Secção de Dança da Associação 20kms de Almeirim

MUNICÍPIO DE ALPIARÇA

Stand CIMLT

– 15h00 / 16h30 – Representação da empresa Tribe Açaí – degustação de sorvetes

– 15h30 / 18h00 – Prova de Vinhos pela Nova Mouchão do Inglês

– 19h00 – Promoção do Festival Gastronómico – Sabores do Campo e da Charneca Ribatejana, pelo cozinheiro Marco Rodrigues, harmonizado pelos vinhos da Casa Paciência

– 19h30 / 21h00 – Representação da empresa Venakki distillery com a preparação e provas de cocktails

Ao longo do dia

– Animação itinerante pelo grupo Quideia para promoção do Festival Gastronómico – Sabores do Campo e da Charneca Ribatejana

– Promoção do alojamento local pela Quinta da Pinheira e Pinheirinha Guest House

– Promoção da Coudelaria João Relvas

Nave C – Palco

– 14h30 – Apresentação do Grupo Etnográfico de Danças e Cantares de Alpiarça – Albandeio

DIA 10 DE JUNHO – DIA DO MUNICÍPIO DE SALVATERRA DE MAGOS

Stand CIMLT

– 15h00 – Prova de Licores JLR

– 16h00 –Degustação de doçaria tradicional do Concelho de Salvaterra de Magos (Barretes, Enguias Doces, Bolos Tradicionais de Glória do Ribatejo);

– 17h00 – Showcooking “Mês da Enguia” pela Escola Profissional Salvaterra de Magos.

– 18h00 – Prova de cervejas artesanais “Cervejas do Tejo”

Ao longo do dia

Artesanato ao vivo com António Vidigal Neves (Cestaria) e Marco Pimentel (Correeiro)

DIA 11 DE JUNHO – DIA DOS MUNICÍPIOS DE CORUCHE E DA GOLEGÃ

MUNICÍPIO DE CORUCHE

Stand CIMLT

16H00 / 17H00 – Prova de vinhos – Quinta da Arriça que apresenta o seu vinho branco Reserva 2022 “Coruja do Montado”, Medalha de Ouro no 4º Concurso Enológico Cidades do Vinho (2024)

19H00 / 20H00 – Showcooking – Pelo Chefe Ricardo Sousa, que apresenta como entrada “tripa de arroz à moda do Couço” e como prato principal Comer de Carne “desconstruído”

20h15 – Brincadeiras de Tempos de Outrora – Apresentados pela Escolinha de Folclore da AREPA

Ao longo do dia

– Sabores de Coruche de hora-a-hora – Doçaria tradicional, vinhos, enchidos tradicionais, queijos tradicionais, azeite, pães de sabores, pão tradicional

– Artesanato de Coruche de hora-a-hora – Arlindo Pirralho, miniaturas em cortiça; Bonecas Belitas, trapologia

– Candidaturas ao passatempo “Coruche, território de equilíbrio natural” – Oferta de experiências e noites de alojamento de parceiros locais – Sorteio dos premiados pelas 22:00

MUNICÍPIO DA GOLEGÃ

Stand CIMLT

– 12h00 / 16h00: Artesanato ao vivo com Rui Medeiros

– 15h00 / 16h00: Apresentação e degustação de doçaria tradicional local pelos Queques da Villa

Ao longo do dia

Apresentação e promoção turística do Concelho: alojamentos, restaurantes, museus e Caminho de Santiago

DIA 12 DE JUNHO – DIA DO MUNICÍPIO DO CARTAXO

Stand CIMLT

– Showcooking (hora e tema a definir)

Ao longo do dia

– Casal Santanna e Casal da Lapa (alojamento local);

– Batalhoz House (alojamento local);

– Ollem (passeios de barco e alojamento)

– Cinquentões 2024 (doçaria regional)

– Aves do Ribatejo e Alentejo, de José Freitas (com divulgação do seu livro)

Hall do CNEMA

– 21h00 – Atuação da “Marcha da Lapa”

DIA 13 DE JUNHO – DIA DO MUNICÍPIO DA CHAMUSCA

A divulgar.

DIA 14 DE JUNHO – DIA DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM

Stand CIMLT

Ao longo do dia

DE PORTAS ABERTAS AO ENSINO PROFISSIONAL

IEFP – INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE SANTARÉM – Apresentação da Escola e vários momentos de confeção criativa e degustação de iguarias, pelos chefes António Manalvo e Sérgio Parente

DE PORTAS ABERTAS AOS PRODUTORES

– AgriMendes – Degustação de azeites

– Queijos da Quinta – Degustação de Queijos

– Sabores do Campo – Degustação de compotas

– Quintinha d’Aldeia – Degustação de enchidos

– MVP Gin – Degustação de Gins

DE PORTAS ABERTAS AO ENOTURISMO

Quinta da Ribeirinha – Degustação de vinhos

DIA 15 DE JUNHO – DIA DO MUNICÍPIO DE BENAVENTE

Stand CIMLT

– 11h30 – Divulgação e Promoção da Oferta Turística do Município

– 12h00 – Divulgação de Produtos Regionais

– 12h00 – 20h00 – Animação com os Revisteiros

– 12h30 – Momento Festival de Gastronomia da Lezíria Ribatejana ARCAS-Associação Recreativa e Cultural Amigos de Samora

– 15h00 – Momento “Carolino Doce” com Chef Célia Mendes e Chef Rita Souto

– 16h30 – Divulgação das Festas Tradicionais do Município

– 16h45 – Momento Festa da Amizade – Sardinha Assada de Benavente

– 17h30 – Sabores do Carolino pela Chef Célia Mendes e Chef Rita Souto – Recriação das Bancas do Festival do Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas (Salão Prazer de Provar)

– 18h30 – Cavalinho da SFUS-Sociedade Filarmónica União Samorense

– 21h00 – Divulgação e Promoção da Oferta Turística do Município

DIA 16 DE JUNHO – DIA DO MUNICÍPIO DE AZAMBUJA

A divulgar.

Consulte o programa geral da FNA 24 em https://cnema.pt/FNA/2024/PROGRAMA-GERAL-FNA24.pdf