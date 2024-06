Concelho de Santarém vai ter uma Rede de Bibliotecas

No âmbito da criação de uma Rede de Bibliotecas de Santarém (RBS), a Biblioteca Municipal de Santarém e os quatro (4) Agrupamentos de Escolas (AE) do concelho de Santarém, AE Alexandre Herculano, AE D. Afonso Henriques, AE Dr. Ginestal Machado e AE Sá da Bandeira, foi aprovado no dia 27 de maio, em Reunião do Executivo, o protocolo de cooperação entre todos.

Num trabalho de colaboração entre a Biblioteca Municipal de Santarém e os Agrupamentos de Escolas foi possível alocar as Bibliotecas Escolares ao contrato do Município “software de gestão integrada de biblioteca MindPrisma” e concretizar a migração de todos os catálogos bibliográficos das Bibliotecas Escolares para o catálogo coletivo da Biblioteca Municipal de Santarém.

Este protocolo vai reger e regular as normas gerais de organização e funcionamento desta Rede de Bibliotecas.

A RBS define-se como uma estrutura de cooperação aberta à livre participação de todas as bibliotecas do Concelho de Santarém, visando a compatibilização e a troca de informação bibliográfica, o fomento de uma política coordenada de aquisições e a dinamização do empréstimo interbibliotecas, através de uma plataforma tecnológica que vai ser desenvolvida e que vai permitir o acesso através de endereço eletrónico.

Esta Rede vai servir de suporte à educação, à formação, à investigação e à difusão cultural, procurando também sensibilizar toda a comunidade educativa para o valor da missão das bibliotecas e para o seu papel social, educativo e cultural.