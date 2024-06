Bibliotecas municipais da Lezíria do Tejo com serviço gratuito de jornais e revistas renovado

As Bibliotecas Municipais da Lezíria do Tejo, onde se inclui a Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval, renovaram a disponibilização do PressReader, um serviço que permite a leitura gratuita de jornais e revistas de mais de 120 países, em formato digital.

Para ter acesso ao serviço PressReader basta ser leitor de uma biblioteca municipal da região. Através da APP ou do Website, com as credenciais associadas à rede da Biblioteca, pode aceder de forma gratuita a mais de 7 mil jornais e revistas de todo o mundo, com funcionalidades de pesquisa, tradução instantânea em cerca de 18 idiomas, possibilidade de descarregar para ler offline e reprodução áudio dos artigos.

Se ainda não é leitor da sua Biblioteca Municipal inscreva-se já e garanta o acesso ao PressReader.