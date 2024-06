Serviço de Especialidades Cirúrgicas inaugurado após requalificação de instalações

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS da Lezíria) inaugurou, no passado dia 6 de junho, o renovado Serviço de Especialidades Cirúrgicas, após obras de melhoria das instalações.

A cerimónia de inauguração contou com a presença de Tatiana Silvestre, presidente do Conselho de Administração (CA) da ULS da Lezíria, de Ana Rita Paulos, diretora clínica para os cuidados de saúde hospitalares, de João Soares Ferreira, diretor clínico para os cuidados de saúde primários, de João Formiga, enfermeiro diretor, e de Sérgio Domingos, vogal executivo.

Ao abrir o evento, a enfermeira-chefe do Serviço de Especialidades Cirúrgicas, Madalena Cruz, agradeceu a todos os presentes, destacando a importância do momento para a equipa e para os utentes.

A enfermeira sublinhou que, embora o serviço já esteja a funcionar há pouco mais de um mês, a inauguração formal foi um marco significativo. “É um momento simbólico, mas com alguma importância para as equipas”, disse.

Destacou ainda os benefícios diretos para os doentes, que agora dispõem de um ambiente mais acolhedor e moderno, essencial para uma recuperação mais eficaz e humanizada. “O benefício de uma requalificação é principalmente bom para o doente, é por ele que estamos cá, e que fazemos o nosso melhor. É muito agradável para o utente, longe da família, estar num sítio que é acolhedor, que tem um aspeto melhorado”, afirmou, acrescentando que, por outro lado, “também é motivador para os profissionais trabalhar num local agradável, confortável, com um aspeto renovado”.

Além da inauguração do novo serviço, Madalena Cruz aproveitou a ocasião para apresentar o “Manual de Boas Práticas – Cuidados de Enfermagem à Pessoa com Doença Urológica”, um trabalho desenvolvido ao longo de quase dois anos pela equipa de enfermagem, com o apoio da equipa médica, elogiando o empenho e a dedicação de todos os envolvidos.

“Este documento que hoje partilhamos não é apenas um conjunto de diretrizes, mas sim um testemunho do nosso compromisso coletivo com a qualidade, a inovação e o desenvolvimento continuo e é o reflexo conjunto de uma busca incessável pela excelência de cuidados”, explicou.

Ao usar da palavra, a presidente do Conselho de Administração da ULS da Lezíria, Tatiana Silvestre, também expressou a sua gratidão e entusiasmo pelo projeto. “Para nós, é um gosto termos financiado este projeto. Coisas simples podem fazer a diferença,” afirmou. Tatiana Silvestre enfatizou ainda a importância do empenho das equipas na elaboração do manual e a satisfação ao ver o resultado deste trabalho. “É muito gratificante testemunharmos que as equipas trabalham com gosto” completou.

O renovado espaço do Serviço de Especialidades Cirúrgicas fica situado no piso 4, no edifício do Hospital Distrital de Santarém.