Festas da Cidade até domingo em Almeirim (c/fotos)

As Festas da Cidade de Almeirim foram inauguradas pelo executivo municipal este sábado, dia 15 de junho, e decorrem até dia 23 de junho, nos Jardins da Biblioteca Municipal, no Jardins da Biblioteca, largo da Escola Moinho de Vento e Av. 25 de Abril.

O certame arrancou com o Festival de Folclore do Rancho Folclórico de Almeirim e terá ao longo da semana nomes como Maninho, Sons do Minho, Nuno Norte, MT Rock 80’s, Five Vox, Indecisa, não faltando as picarias e as tradicionais tasquinhas.

No ato de inauguração, Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim, refere que o “convívio é fundamental”, acrescentando que as “nossas associações, aproveitam também estas tasquinhas para, durante estes nove dias, angariarem fundos que são depois importantes durante aquilo que é a sua atividade anual”.

Em relação à oferta musical das Festas da Cidade, o autarca destaca a oferta variada, também com prata da casa e “sem entrar propriamente em loucuras”.

“As pessoas precisam ter a consciência de que existem no nosso país artistas que ganham 30, 40, 50, 60 mil euros por uma atuação. Não faz parte dos nossos objetivos trazer esse tipo de artista, embora obviamente que tenham muita qualidade, porque o objetivo aqui é poder, como disse, fazer estas festas”, vinca.

O edil deixou ainda um repto a todos para que saiam de casa, garantindo que este tipo de evento “faz muita falta a todos nós, especialmente depois da pandemia, poder conviver, é das melhores terapias que existem, poder conviver, poder sair, poder estar com amigos, poder estar com pessoas de família, num espaço agradável, como é este jardim”.

“Venham para a rua, venham às nossas festas, venham divertir-se, porque no final ganhamos todos com isso”, conclui.

Tal como nos anos anteriores, a Câmara Municipal de Almeirim organiza ainda quatro noites de animação com Dj´s, na Arena d’Almeirim e também uma corrida de quase 10 kms para 150 atletas.

Programa

As festas da Cidade de Almeirim iniciam-se no dia 15 de junho, sábado pelas 19h00 com uma Exposição de Escultura de Maxi Silva, na biblioteca municipal, e com o Al-Sport, Semana do Desporto da Câmara de Almeirim, também na biblioteca. Pelas 21h00 atua o “Tuna e Coro da USAL” no palco 2, seguindo-se às 21h30 a Marcha de Fazendas de Almeirim, na Avenida, e às 22h00 o Festival de Folclore, no palco principal, organizado pelo Rancho Folclórico da Casa do Povo de Almeirim. As 24h00 começa a picaria no Picariódromo e a Almeirim Night Sessions #2 na Arena d´Almeirim.

No domingo, 16 de junho, a abertura é pelas 17h00, e pelas 20h30 conta com o “IX GymFest Sarau de Ginástica Acrobática, no pavilhão municipal Alfredo Bento Calado”, seguindo-se às 21h30 com o Rancho Folclórico Infantil de Fazendas de Almeirim, no palco 2, e às 22h00 a Marcha de Benfica. A noite continua, pelas 22h30, o cantor Nuno Norte sobe ao palco principal e as 24h00 o Picariódromo recebe a picaria.

Na segunda-feira,17 de junho, a abertura é as 19h00 e pelas 21h30 atua as Velhas Guardas do Folclore de Fazendas de Almeirim, no palco 2, e às 22h00 os FiveVox, no palco principal.

Na terça-feira, 18 de junho, a abertura é as 19h00 e pelas 21h00 atua a “Secção de Dança Associação 20 Kms Almeirim”, no palco 2, seguindo-se às 21h30 com o Rancho Folclórico Os Camponeses da Raposa, no palco 2, e às 22h00 a Banda Chave d´Ouro, no palco principal.

Na quarta-feira, 19 de junho, a abertura é pelas 19h00, e às 21h30 contamos com a presença da Velha Guarda do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Almeirim, no palco 2, seguindo-se, às 22h00 a Marcha do CRIAL, pela Avenida, e às 22h30 a Banda Marcial de Almeirim em concerto, no palco principal. Pelas 24h00 ocorre a picaria no Picariódromo.

Na quinta-feira, 20 de junho, “Dia Comemorativo de Elevação de Almeirim a Cidade”, a abertura é pelas 19h00 os Cavaquinhos animam o recinto das festas, seguido do Rancho Folclórico de Fazendas de Almeirim, no palco 2, pelas 21h30 e às 22h00 os Sons do Minho, no palco principal.

Na sexta-feira, 21 de junho, a abertura é pelas 17h00 e desafia-se a população a participar, pelas 19h00, no “Correr nas Festas”, com partida/chegada na Avenida. A festa segue, e pelas 21h30 atua o Rancho Folclórico de Paço dos Negros, no palco 2, depois pelas 22h00, no palco principal, “Indecisa, Oficina Musical”. As 24h00 começa a picaria no Picariódromo e a Almeirim Night Sessions #3 na Arena d´Almeirim.

No sábado, 22 de junho, a abertura é pelas 17h00 com o Festival de Marchas da USAL, até as 20h, na Avenida, seguida de animação pelo recinto, por parte dos Cavaquinhos, pelas 19h00 e a atuação do Rancho Folclórico de Benfica do Ribatejo, no palco 2, pelas 21h30. Pelas 22h00 o palco principal recebe o MT 80, Rock dos 80´s e às 24h00 abre a picaria no Picariódromo e a Almeirim Night Sessions #4 na Arena d´Almeirim.

Para encerrar a festa, no domingo, 23 de junho, a abertura é pelas 17h00 e às 19h30, pela avenida, existe uma “saudável competição para crianças – Bicicletas sem pedais”, seguida de Zumba para todos, com a Joana Pernas, pelas 20h30. As 21h30, o palco 2, recebe a Escola de Folclore do Rancho da Casa do Povo de Almeirim, seguida da Marcha de Almeirim, pelas 22h00. Para terminar com chave de ouro, o artista Maninho atua, no palco principal, pelas 22h30 e depois encerra-se a festa.