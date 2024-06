Sub-15 do U. Almeirim mostram-se em Ilhavo

A equipa feminina do UFCA Sub15 ficou em quatro lugar no 4º Estrelita Cup organizado pelo NEGE e que decorreu em Ílhavo. A equipa almeirinense nas meias perdeu 1-0com o Feirense e no terceiro e quarto perdeu 1-0 com o Estoril.

Neste torneio de Futebol Feminino estiveram muitas equipas do panorama nacional e que resultou de uma época desportiva de trabalho conjunto entre clube e pais de modo a possibilitar a participação das nossas jogadoras num torneio tão competitivo e importante.

De modo a enriquecer a envolvência, a equipa foi um dia mais cedo e de comboio para Aveiro. Pelo que foi possível aproveitar o dia de sexta para visitar alguns pontos turísticos de Ílhavo .

A alegria e convívio imperou num momento desportivo que permitiu encerrar de época desportiva de forma muito positiva.