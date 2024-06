Academia 2024 do Centro de Frutologia Compal já está no terreno

Já arrancou mais uma edição da Academia do Centro de Frutologia Compal. Este ano o programa conta com mais de 75 horas de formação com novos módulos.

Fruticultura, gestão agrícola, associativismo, instrumentos de financiamento, modelos de gestão e eficiência energética, novos modelos de negócio, cadeia térmica e logística estão entre os módulos administrados. A estes juntam-se ainda os módulos de Práticas Agrícolas Sustentáveis, agricultura Regenerativa e de Conservação, para além dos novos módulos de Marketing Digital e Introdução à Inteligência Artificial. Estes novos módulos introduzidos estendem-se também à participação dos empreendedores das edições anteriores da Academia, de modo a complementarem a sua formação.

O programa de 2024 que irá decorrer até final de julho, percorrerá o país de norte a sul, com mais de 50 horas de formação prática no terreno, para dar a conhecer as melhores práticas agrícolas. Estas formações práticas incluem visitas a explorações agrícolas modelo de organizações do sector, tais como Frutus, Campotec, Quinta D’Alens, Cacial, Madrefuta, Herdade do Freixo do Meio, Vale da Rosa, Associação Fruticultores de Armamar, Cooperativa Agrícola de Távora e Cooperativa Agrícola de Távora-Varosa, bem como visitas a centrais fruteiras, sessões no terreno em explorações de antigos formandos e visita à fábrica Sumol Compal de Almeirim.

O programa promove o networking, pois possibilita o contacto próximo e partilha de conhecimento entre os participantes e entidades (organizações e empresas) no setor agrícola nacional, entre eles AJAP, CONFAGRI, Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Trás-os-Montes, INIAV, Wisecrop, NBI e APOSOLO. Este ambiente colaborativo visa fomentar parcerias e o trabalho em conjunto.

No final da formação, os 12 empreendedores frutícolas participantes terão a oportunidade de submeter os seus projetos de negócio à avaliação do Júri. Os três melhores projetos receberão três Bolsas de Empreendedorismo no valor de 20.000€ cada.