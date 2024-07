U. Almeirim com equipa técnica definida e arruma casa

A direção do U. Almeirim já fechou a equipa técnica da equipa sénior para 2024/2025.



Nuno Guerra, que levou o Águias de Alpiarça à subida de divisão, é o treinador principal e terá como adjuntos: Nelson Lopes, Luís Oliveira, Vitor Agostinho e Rui Marques, treinador de guarda-redes.



O clube anunciou, entretanto, que Luís Rosa assume a coordenação do Futebol Feminino e Valter Guedes, a coordenação do futebol masculino.



Ainda no âmbito dos 90 anos do clube, a direção tem à venda um cachecol à venda por 10 euros. Através do link, as pessoas podem manifestar a intenção de compra do mesmo. O pagamento poderá ser por referência bancária ou em numerário aquando da entrega.