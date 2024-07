Dezenas participam na ‘Noite de Borboletas Noturnas” em Alpiarça

A Associação dos Amigos da Natureza de Alpiarça (AANA) e a Câmara Municipal de Alpiarça promoveram a “Noite de Borboletas Noturnas”, no dia 12 de julho, entre as 21h00 e as 23h00, na Barragem dos Patudos, em Alpiarça. O evento integrou a “1ª Edição Noites REBN – Fim-de-Semana das Borboletas Noturnas” que se realizou entre os dias 12 e 14 de julho em diversos concelhos do país, por iniciativa da associação “Rede de Estações de Borboletas Noturnas” (REBN).

Em Alpiarça, as três estações existentes (Quintinha do Sol, Quintal na Vila e Paul da Gouxa) foram instaladas em diferentes pontos da margem da Barragem dos Patudos, com coordenação de Carlos Silva, da “Quintinha do Sol”. A iluminação das estações atrai as borboletas noturnas, permitindo identificá-las e registar a sua presença na zona. As sessões, em Alpiarça, estiveram abertas ao público, com três dezenas e meia de inscritos.

Carlos Silva, da estação “Quintinha do Sol”, realçou “a entusiasta colaboração de Paulo Rocha, na recolha de fotografias nas diversas estações, e a disponibilidade do café da Barragem, que cedeu mesas de apoio para a atividade”, salientando ainda a “especial participação de pais com os seus filhos, num entusiasmo partilhado, combinando a ligação à natureza com a tecnologia moderna, na observação e recolha de fotografias das borboletas noturnas”.

No mesmo horário e por proposta da REBN, estiveram as 74 estações existentes no país a funcionar em simultâneo, algumas, também, com sessões públicas. A REBN pretende repetir anualmente esta iniciativa, com o objetivo de “celebrar a diversidade e importância deste grupo de insetos tão fascinante”.

No final, os participantes escutaram Joaquim Nascimento, presidente da direção da AANA, sobre esta atividade: “Foi a primeira sessão pública conduzida por nós e há aspetos a melhorar. Houve uma adesão superior às expectativas e os participantes mantiveram-se interessados, sobretudo pelo entusiasmo que o Carlos Silva põe na sua comunicação. A borboleta que mais despertou o interesse dos participantes foi a Palpita vitrealis, com asas translúcidas.”