Festival da Juventude entre 18 e 20 de julho em Coruche

Regressam à Praia Fluvial do Sorraia, em Coruche, os sunsets, a festa da espuma, a canoagem, os torneios de padel e futebol de praia, o cross-training, os caiaques e muita festa pela noite dentro com concertos e DJ’s convidados. Muito mais do que uma festa dedicada aos jovens, o Festival da Juventude traz este ano à Vila, de 18 a 20 de julho, um grande concerto do rapper português Bispo e os espetáculos “Remember Old Times” e “Bad Guys by DJ John Goulart”.

Também as atuações dos DJ’s by Antisom, AfricanGroove, Miguel Morais e Rouxinol prometem noites longas e especiais à beira-rio. À festa e à música juntam-se os eventos desportivos, radicais e puros momentos de animação transversal a três dias intensos, envolvendo agentes culturais, associativos e toda a comunidade. As atividades são gratuitas e abertas à população.

Durante o dia disputa-se o torneio de padel e numa noite aventurosa desce-se o Sorraia em caiaque. Pelo meio há concertos, espetáculos, a festa da espuma na praia, sunsets contemplativos, aulas abertas e, claro, longas noites de festa ao som dos sets dos muitos DJs convidados. O programa do Festival da Juventude inicia-se às 18 horas de 18 de julho, quinta-feira, com sunset e festa da espuma na Praia Fluvial do Sorraia ao som de DJ by Antisom. Simultaneamente, também na praia, há aula aberta de iniciação à canoagem, organizada pelo Clube Canoagem Sorraia, proporcionando uma oportunidade única para entusiastas dos desportos aquáticos.

O segundo dia de festa, 19 de julho, começa com competição desportiva. Às 18 horas disputam-se nos Campos de Padel e Ténis as meias-finais do Torneio de Padel, organizado pelo Clube Padel de Coruche, a que se segue a grande final, às 20 horas. Ainda às 18 horas, mas na Praça da Água, a RAM Training desafia os participantes para uma enérgica aula de crosstraining. Entretanto, às 18h30, tem início na praia fluvial o Torneio de Futebol de Praia, organizado pelo Clube Associativo e Desportivo de Coruche (CAD), cuja fase final se disputa no dia seguinte.

A partir das 22h30 de sexta-feira, a equipa do projeto “Remember Old Times” traz ao Parque do Sorraia a sua Tour 10 Anos – uma alucinante viagem no tempo pela música pop, rock e dance dos anos ’80 aos anos 2000. O espetáculo “Remember Old Times” revisita o conceito noturno de tempos não tão distantes, mas memoráveis, com as músicas mais badaladas, projeção vídeo, brindes e muita interação com o público. Pela noite dentro, à uma hora da manhã, a festa é tomada pela irreverência do DJ AfricanGroove.

O último dia de Festival da Juventude, sábado, 20 de julho, começa cedo com atividades desportivas nos Campos de Padel e Ténis. Às 9h30 há demonstração de Padel e, às 10h30, segue-se uma aula aberta, ambas organizadas pelo Clube Padel de Coruche. Na Praça da Água, a atividade arranca às 10 horas com uma aula de cross-training organizada pela Cross & Lift Sorraia, que convida a mais um treino intenso. O final da tarde é marcado pela fase final do Torneio de Futebol de Praia às 18h30. Às 21 horas sobem a palco performances de dança com associações locais. Ao início da noite, em sendo 21h30 um grupo de intrépidos aventureiros desce o rio Sorraia em caiaque. Com ponto de encontro no Pavilhão Desportivo Municipal e partida da praia, a atividade é organizada pela Búzios – Associação de Nadadores Salvadores de Coruche e pelo Serviço de Desporto da Câmara de Coruche. A participação, limitada às vagas existentes, é de inscrição obrigatória no site da Búzios (www.buzios.org.pt).

À noite, pelas 22h30, acontece o muito aguardado concerto do rapper português Bispo no Parque do Sorraia. Bispo é hoje um dos nomes mais relevantes do hip hop nacional, tendo vindo a conquistar cada vez mais seguidores com a sua escrita crua, falando diretamente a um público jovem. No final de 2023, Bispo foi vencedor das categorias regionais do MTV Europe Music, tendo-lhe sido atribuído o prémio de “Melhor Artista Português”. Mas a noite será ainda uma criança quando, às 23h45, subir a palco o espetáculo “Bad Guys by DJ John Goulart”. A festa continua no Parque do Sorraia com o DJ Miguel Morais à 1h30 e, a fechar o evento em alta, com o DJ Rouxinol, que assumirá os comandos da cabina a partir das três da manhã.