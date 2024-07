CMA entrega primeira tranche à Associação de Solidariedade de Benfica do Ribatejo

A Associação de Solidariedade de Benfica do Ribatejo recebeu a primeira tranche do apoio da Câmara Municipal de Almeirim para a construção do lar na freguesia.

A Associação de Solidariedade de Benfica do Ribatejo é uma Instituição Particulares de Solidariedade Social (IPSS) que já tem apoio à infância, o centro de dia e que está agora a construir um lar para cerca de 35 utentes.



Para Pedro Ribeiro, presidente da autarquia, o momento é “histórico porque nunca apoiámos nenhuma associação com um valor destes. A IPSS candidatou-se a apoios do Governo, no entanto na transição entre a pandemia e a guerra, os preços quase que duplicaram entre a altura do projeto e a obra. Assim os apoios do governo eram muito mais baixos que o esperado. A decisão foi difícil. Avançar ou esperar por outra oportunidade. Falámos e decidimos apoiar sendo que a Associação, mesmo assim, teve de pedir um empréstimo. O apoio a quem trabalhou uma vida e precisa de um local seguro para passar os últimos anos da sua vida fez com que decidíssemos por unanimidade este apoio.”

A autarquia vai apoiar a obra com 600 mil euros, pagos em três tranches de 200 mil cada. A primeira foi paga este mês, a segunda será em 2025 e a última em 2026. Pelo que O ALMEIRINENSE apurou, se a obra ficar concluída entretanto pode existir uma antecipação do último pagamento.