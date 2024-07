Temperaturas acima dos 40º colocam Almeirim sob aviso laranja

O concelho de Almeirim vai está sob aviso laranja até à próxima quarta, dia 24 de julho, devido à persistência de valores muito elevados da temperatura máxima, que vai superar os 40º Celsius.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso vigora entre as 09h00 desta segunda-feira e as 18h00 de quarta-feira, dia 24 de julho, no distrito de Santarém. Para além do distrito de Santarém, outros 10 distritos estão também sob aviso laranja. O aviso laranja (o segundo mais elevado) é emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera quando existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.

Para os próximos três dias, o IPMA prevê que a temperatura máxima no concelho de Almeirim ronde os 41 e os 40º Celsius. As temperaturas mínimas vão rondar os 15 e os 19º Celsius. A partir de quinta-feira, a máxima baixa para os 32º, voltando a ter um ligeiro aumento a partir de domingo.

Também as autoridades de saúde relembram para a importância de medidas de proteção adicionais perante elevadas temperaturas. A ULS da Lezíria recomenda a todos: dar atenção aos grupos mais vulneráveis ao calor, como crianças, idosos, doentes crónicos, grávidas, pessoas com mobilidade reduzida, trabalhadores com atividade no exterior, praticantes de atividade física e pessoas isoladas; Aumentar a ingestão de água ou de sumos de fruta natural sem açúcar e evitar o consumo de bebidas alcoólicas e a exposição direta ao sol, principalmente entre as 11h00 e as 17h00;

Evitar as atividades desportivas e de lazer no exterior que exijam grandes esforços físicos, escolhidas as horas de menor calor para viajar de carro e os doentes crónicos ou sujeitos a medicação ou dietas específicas devem seguir as recomendações do médico assistente ou do SNS 24; As crianças devem consumir frequentemente água ou sumos de fruta natural e permanecer em ambiente fresco e arejado. Por sua vez, as com menos de seis meses não devem estar sujeitas a exposição solar; Contactar e acompanhar os idosos e outras pessoas que vivam isoladas, devendo ser assegurada a sua correta hidratação e permanência em ambiente fresco e arejado.